Roma, "L'arte per un buon Natale" oggi 20 dicembre alle ore 18:30

Negli spazi di Loft Canova (via delle Colonnette 26) oggi 20 dicembre alle ore 18:30 ci sarà la quarta edizione dedicata ai laboratori artistici curati dall’architetto Pasquale Piroso con la collaborazione di Simona Battistella. Un grande mosaico di piccole tele sarà dipinto da un gruppo di ragazzi coordinati dallle sapienti mani dell'artista Roberto Giglio.

Sono tempi difficili. Non solo per i terribili conflitti che stanno insanguinando paesi vicini e lontani, ma anche per il disagio che vediamo crescere nei nostri ragazzi. La violenza è parte della loro quotidianità e si manifesta informe sempre più estese ed allarmanti, lasciandoci sgomenti come genitori e come cittadini.

Per questo abbiamo pensato di dedicare il Natale ai nostri ragazzi. Vogliamo coinvolgere amici e architetti in un'esperienza di solidarietà diversa, che forse non salverà il mondo, ma certamente salverà quella parte di noi che crede nel potere della bellezza e nella capacità dell'arte di portare significati positivi nel cuore di tutti in una forma diretta ed emozionante.

Nella serata del 20 dicembre il mosaico verrà esposto e chi vorrà contribuire alla campagna con una volontaria donazione per Save the Children se ne aggiudicherà una tessera.

L'iniziativa punta a sostenere le esperienze di rigenerazione sociale e educativa nei quartieri periferici di 5 città (Roma, Torino, Prato, Napoli e Palermo) dove bambini e adolescenti vivono spesso in condizioni dimarginalità ed isolamento. Fare spazio alla crescita significa fare spazio a queste esperienze.

Perchè l'arte e la cultura è cio che rimarrà dopo aver dimenticato tutto.