Ultimo aggiornamento: 18:26

Sette sezioni tematiche dedicate agli aspetti più attuali della disciplina architettonica, per altrettante tavole rotonde e altrettanti incontri one-to-one; 23 lecture che avranno come protagonisti firme note nazionali e internazionali, provenienti da 12 Paesi del mondo, per un totale di oltre 100 ospiti nel corso della rassegna. E ancora: workshop, mostre, performance, talk, lezioni per i bambini, cinema e spettacoli teatrali distribuiti in 9 giornate articolate in un fitto programma che andrà in scena da mattina a sera e dedicate al mondo dell’architettura in tutte le sue forme.Sono i numeri di SPAM - DREAMCITY, il festival dell’architettura della Capitale organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia con l’intento di promuovere una rinnovata cultura del progetto e che si terrà dal 10 al 18 ottobre presso la Casa dell’Architettura (piazza Manfredo Fanti, 47).