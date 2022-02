Rinascente presenta DE GUSTO - Choco&Spirits: un mese di eventi per scoprire l’eccellenza del cioccolato italiano

Quattro store, 40 brand dedicati al mondo del cioccolato e 100 brand di spirits e liquori: sono questi i numeri che mette in campo Rinascente per l’evento De Gusto Choco&Spirits, un grand tour dell’Italia, dal Piemonte alla Sicilia, alla scoperta dei migliori cioccolati italiani, da abbinare a whisky, rum, vini passiti e fortificati, vermouth, grappe e perfino birre, senza dimenticare anche uno sguardo internazionale. Dopo il successo dello scorso autunno di De Gusto Olio&Vino, Rinascente prevede un nuovo ricco palinsesto di degustazioni, masterclass, workshop gastronomici, personalizzazione di prodotti e momenti educational, organizzati in collaborazione con i più autorevoli esperti e aperti a tutti. Gli allestimenti evocativi rendono gli store di Milano, Roma Tritone, Torino e Firenze palcoscenici privilegiati dove scoprire i migliori produttori della Penisola, grazie ad un assortimento di prodotti unico nel suo genere. Rinascente ancora una volta dimostra il suo impegno e la sua vocazione alla ricerca, per regalare esperienze sempre più uniche, immersive e ricche di contaminazione. Anche sullo store online rinascente.it è disponibile una vasta selezione di cioccolato e spirits da acquistare con pochi click e ricevere comodamente a casa in tutta Italia. È possibile acquistare anche tramite il servizio On Demand, l’instant messaging service Rinascente per un’esperienza di shopping sempre più tailor made.

I protagonisti e le novità da non perdere

Con De Gusto Choco&Spirits non si può che avere l’imbarazzo della scelta: 40 i marchi dedicati al cioccolato e oltre 100 tra spirits e liquori. Non mancano anche i brand di eccellenza per gli accessori, come le alzatine e i contenitori in vetro per il cioccolato di Tea&Coffee, i bicchieri e le bottiglie in cristallo della storica cristalleria slovena Rogaska, i calici per la degustazione professionale di distillati e liquori di Riedel Bar, i pezzi in vetro soffiato di Nude e i prodotti in vetro contemporaneo fatti a mano di Lsa International.



Per gli amanti del cioccolato

Tra i brand del cioccolato, tanti sono i brand che presentano novità e assortimenti esclusivi in occasione di Degusto. Domori presenta i suoi kit di degustazione, come quello con il cacao criollo e la birra San Gimignano.

Venchi propone i cofanetti degustazione, come il Rum&Chocolate Experience e il kit degustazione cioccolato e Vermouth Cocchi. Non manca anche la possibilità di scegliere i classici cioccolatini sfusi con la formula Pick&Mix, in ben 14 varianti. Bonajuto offre un ricco assortimento di prodotto con le coloratissime gift box con cioccolati aromatizzati: arancia, limone, mandarino ma anche cannella, vaniglia e zenzero. Brik, piccola realtà londinese di chocolate design presenta le sue tavolette con texture ispirate al cemento, al marmo e ad altri elementi materici, tutti esclusivamente con colori e sapori naturali.

Per gli amanti dei liquori e degli spirits

Tradizione, artigianalità, ricerca e passione caratterizzano i produttori e i prodotti che stiamo per raccontare.

Vecchio Magazzino Doganale produce liquori rurali dal 1871, utilizzando materie prime locali calabresi e antichi metodi produttivi. Bonollo propone la Grappa Of, fatta con le vinacce dell’Amarone e affinata in botti di legno, anche in una confezione con un sigaro di cioccolato extrafondente o come prezioso ingrediente delle Minivoglie di cioccolato artigianale ripiene. Distilleria scozzese Dalmore produce 12y e 15y invecchiati in botti di sherry dell’Andalusia e di bourbon. 9 di Dante ha realizzato esclusivi Vermouth ispirati alla Divina Commedia, idea regalo perfetta per i più appassionati. Winestillery, la prima e unica distilleria indipendente artigianale del Chianti Classico, propone vermouth e bitter con botaniche ed erbe officinali della tradizione toscana. Sempre dalla Toscana arriva la China Clementi, un elisir creato nel 1884 dalle potenti virtù digestive, mentre il marchio Savoia, storica distilleria artigianale di Torino, unisce le note amaricanti degli aperitivi milanesi alla dolcezza dei vini liquorosi del Sud e ha una bottiglia che si ispira nella forma alla Mole Antonelliana, celebre monumento del capoluogo piemontese. Chiudono la carrellata, l’amaro Storica, realizzato dalla infusione e distillazione di circa 20 essenze ricavate da frutti, fiori e radici; la grappa barricata Refosco di Domenis, invecchiata per 12 mesi in botti di legno che gli regalano aromi di vaniglia e di spezie, e The Duppy Share Caribbean Rum, che unisce due isole grandi produttrici in una sola bottiglia, grazie al blend di rum provenienti dalla Giamaica e da Barbados. Nello store di Roma Tritone, da non perdere The Glenlivet Sonic Whisky Experience, una degustazione sensoriale del prodotto, effettuata utilizzando tutti i cinque sensi.

Tutti i segreti dell’abbinamento perfetto

Il cioccolato al latte si abbina alla perfezione con i vini liquorosi, come il Passito di Pantelleria, il Marsala, lo Sherry e il Porto; il cioccolato fondente è indicato da degustare con i distillati più corposi, come la grappa, il whisky e il rum. Il connubio cioccolato e rum è una dei più esotici per eccellenza: con i rum secchi o giovani si abbinano il cioccolato bianco o al latte, capaci di ammorbidirne il gusto e di accentuarne le sfumature nascoste. Con i rum invecchiati oltre i cinque anni va bene il cioccolato fondente, con una percentuale di cacao dal 70% in poi, mentre con i rum molto invecchiati si abbina bene anche il cioccolato speziato, con la cannella o con il peperoncino. Altri grandi classici sono cioccolato fondente con un calice di cognac o armagnac oppure una grappa al Barolo invecchiata insieme con un pezzetto di cioccolato di Modica. Accostamenti meno famosi, ma senz’altro da sperimentare, sono quelli tra il cioccolato fondente e la tequila, i bourbon e gli scotch invecchiati, mentre chi predilige un sapore più dolce, contrastato da note speziate, dovrà provare il cioccolato alle nocciole con il whisky. Volete stupire i vostri ospiti? Proponete un bicchiere di vermouth con del cioccolato al gianduia. Questi consigli insieme a molti altri suggerimenti e idee originali, si scopriranno durante la kermesse De Gusto Choco&Spirits.