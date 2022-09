La festa dei primi 40 anni di Riccardo Pirrone, la mente creativa di Taffo

L’occasione era di quelle da godersi appieno e da festeggiare assolutamente in grande stile. E il genio della comunicazione social Riccardo Pirrone non ha voluto lesinare tra inviti, gioia e divertimento, chiamando a raccolta tutti gli amici più cari nonché beniamini dell’etere. Una folla di sodali pronti e desiderosi di omaggiarlo per i suoi primi 40 anni. E così, l’ampio giardino del locale di via Campo Barbarico a Roma, si è popolato di ospiti e volti noti della rete: tutti accolti da un red carpet d’eccezione, che concedeva la sensazione di essere protagonisti della notte degli Oscar. Per Pirrone il compleanno è stato anche l’occasione per celebrare la creazione dell’agenzia Wonka Talent, aperta con Paolo Camilli e Francesco Rellini: un progetto nato durante la pandemia, che ha coinvolto diversi influencer e protagonisti del web e che da allora viaggia a gonfie vele.

Gli ospiti

Hanno sfilato tra un sorriso, un selfie e una stories dopo l’altra artisti, performer e creativi digitali tra cui Cosma, le Karma B, Martina Dell’Ombra, Romina Falconi, Le Coliche Claudio e Fabrizio Colica, Laura Formenti, La Casa di Marta, Federica Cacciola e Neva Leoni. I ragazzi del Fantasanremo sono partiti direttamente dalle Marche per fare festa con Pirrone, seguiti dai creativi di ALTLife Agency da Milano, Il Menestrelloh, Lidia Schillaci, Priscilla Drag, Renato Scattarella e gli speaker radiofonici Silvia Mobili e Renzo Di Falco. Non poteva mancare la Taffo's Family, innegabilmente tra i primi successi virali di Pirrone, che con la sua ironia ha cambiato il modo di comunicare in ambito social. E poi ancora Davide Marini, Daniele Coletta, Ludovica Di Donato, Lorenzo Balducci e Paola Michelini, Samuele Bartoletti è arrivato insieme a Steven Aura, fino a Giacomo Spaconi seguito dalla coppia di innamorati composta da Riccardo Cotumaccio e Michela Giraud.

L'evento

Un evento riuscito, tanto che gli artisti hanno partecipato attivamente, con continue esibizioni-omaggio per il festeggiato e dando vita ad un vero e proprio spettacolo condotto da Sabrina Bambi ed Edoardo D’Elia. Merito di Pirrone e della sua ironia coinvolgente, che è stata in grado di dare il via ad una rivoluzione in ambito comunicativo: la sua capacità di sdrammatizzare l’impossibile ha fatto sì che in tanti oggi siano pronti ad ascoltare e a carpire i segreti della sua comunicazione che diffonde in un corso formativo dopo l’altro.