Nightlife, all'Eur riapre il Room 26 e scommette sui grandi Dj

Il Room 26, il celebre club dell'Eur diretto artisticamente da Neon, colosso dell'intrattenimento in Italia e non solo, è pronto a riaprire i battenti. Il via alla stagione invernale, il 23 settembre, con le notti animate dai più grandi nomi dei Dj di tutto il mondo.

Tra gli ospiti che suoneranno del locale, Giorgio Prezioso, Cristian Marchi, Jessie Diamond, David Morales, Domdolla, Chelina Manuhutu, Reboot, Idriss D. Solo alcuni dei protagonisti delle console che nei prossimi mesi animeranno lo storico club romano di piazzale Guglielmo Marconi. Tra le principali novità di quest'anno, inoltre, il Room 26 inaugurerà una nuova area tecnologica all'insegna dell'innovazione. Lo sottolinea Manolo Monacchia, responsabile del rinnovato spazio all'interno del locale, che dichiara: «Abbiamo pensato che Roma avesse bisogno di qualcosa di nuovo e al passo coi tempi. Il pubblico, soprattutto il più giovane, vive costantemente connesso ai dispositivi e così è nata l’idea di ricreare un locale multimediale, utilizzabile anche in modo interattivo, con telecamere live che interagiscono con la pista e non solo. Per farlo ci siamo avvalsi di professionisti del settore televisivo, come Claudio Renzetti ai video, Adriano Betti alla scenografia e Alessandro Molinari alla fotografia, gente che abitualmente lavora in studi televisivi e che garantisca un visual show in grado di accogliere il pubblico con un forte impatto visivo», conclude Monacchia, che è anche uno dei soci del locale.

Al club, già rinomato per la sua grande capacità fonica - con i suoi ventisei amplificatori dislocati nelle aree del locale e che lo rendono unico nel panorama del clubbing -, si aggiungerà quindi una dotazione tecnologica singolare in materia di visual. E così, centottantasei metri quadri di ledwall luminosi campeggeranno sulle pareti del locale, proiettando immagini e giochi visuali che seguiranno il ritmo incalzante proveniente dalle console. Si partirà venerdì 23 settembre con una serata a tempo di commercial music, con i Dj resident Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera - due giovanissimi Dj nati e cresciuti alla corte di Neon -, per continuare poi sabato 24 settembre con una notte a base di house music, in cui sarà protagonista il Dj resident Miki Stentella.