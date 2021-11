Remarkble venue awards, tra i migliori musei di otto diversi Paesi ci sono anche i Musei Vaticani e altre sei attrazioni italiane

Pubblicati i nomi dei vincitori dei Remarkable Venue Awards. Tra i premiati i Musei Vaticani, il museo Ferrari Maranello, le catacombe di San Gennaro, il Duomo di Milano, il Parco Cavour, la mostra di Leonardo Da Vinci e il Giardino della Kolymbethra. Questi i vincitori italiani della quinta edizione dei R.V.A. . Il premio ogni anno viene organizzato e assegnato da Tiqets per celebrare i migliori musei e attrazioni di sette Paesi (Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna) sulla base delle recensioni lasciate dai clienti su Tiqets.com.

I sette vincitori di ciascuno dei sei mercati di riferimento sono stati annunciati, nel corso di una diretta streaming a livello globale, durante la prima delle giornate del Tourism Innovation Summit (Tis) di Siviglia, il vertice globale dell'innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo.

Successo per Roma

I Musei Vaticani conquistanto il Most Remarkable Venue. Riconoscimento riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets.

Il Most Innovative Venue è stato consegnato al Leonardo Da Vinci Experience. Questo un riconoscimento dedicato a musei e attrazioni che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi.

Vincitori internazionali

Tra i vincitori internazionali invece il Museo Van Gogh e lo Straat Museum di Amsterdam, Casa Batlló e il Museo Dalì in Spagna, il Castello di Windsor e il Museo Roald Dahl nel Regno Unito, il Musée de l’Orangerie e Paris Montparnasse Top of the City in Francia, l’Osservatorio sull’Empire State Building e lo stadio Las Vegas Raiders negli Stati Uniti e molte altre attrazioni.

