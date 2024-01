Red carpet di stelle al party dedicato alla bellezza

Celebrando bellezza in quella culla in cui il bello trova sempre casa. La sala cinematografica di Piazza Cavour ha dato il benvenuto alle tante appassionate di stile, sempre a caccia della prossima tendenza in materia di beauty e make-up, da scovare e comprendere più nel dettaglio per non farsi trovare mai impreparate all’appuntamento con il glamour. La conduttrice e regista Janet De Nardis risplende nel suo abito che lascia le spalle scoperte e s’illumina al sole del mattino, per l’evento “World Beauty Celebrities”, che ha riempito di ospiti la platea del Cinema Adriano che occasionalmente, ha aperto le sue porte in pieno giorno. L’attrice Elisabetta Pellini ha fatto il suo ingresso in tailleur nero, mentre il volto del pattinaggio a rotelle Sofia Bruscoli, è giunta cinta da un cappotto color cammello, come la cantante e speaker radiofonica Alma Manera. Si è vista anche l'ex top model Andrea Duma seguita dall’esperta di stile e fotografa di moda Adriana Soares, che in città ha aperto la sua omonima accademia in materia, poi Sergio Valente, abituato a coccolare al meglio le sue dive con acconciature che siano di classe e mai fuori tempo. Tutti presenti all'avvio della kermesse internazionale dedicata alla bellezza, idea nata dalla mente del beauty designer Raffaele Squillace, di origini calabresi ma cittadino del mondo, tanto da aver coinvolto come ospite speciale del primo capitolo che dà il via ad una serie di eventi in materia, il serbo Stefan Subotic, considerato uno dei più influenti make-up artist dell’Est Europa, accompagnato a Roma dalla sorella Milica Subotic. “È un onore per me essere qui per dare il via a questa manifestazione.

L’Italia per me è da sempre fonte d’ispirazione per la mia arte. Una condivisione tra la bellezza e la cultura dell’arte cosmetica”, ha raccontato Stefan al pubblico presente, a cui ha svelato i suoi segreti da mago del trasformismo estetico che lo rendono uno degli artisti più poliedrici e richiesti in tutto il mondo in tema di trucco. Complici i video pubblicati sui social, che hanno reso virali sulla rete i suoi trucchi così particolari, notati anche dalla regina delle influencer Kim Kardashian, che spesso li condivide sui suoi canali. Un momento destinato a ripetersi quello andato in scena nel cinema del quartiere Prati, dove arriveranno giovani professionisti del settore da ogni parte d’Italia e oltre.