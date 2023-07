Red carpet da Oscar al vernissage

Ospiti, amici, artisti, curiosi o amanti dell’arte. Tante sono le sfaccettature e le caratteristiche di chi lo ha già scelto, ma per tutti la ragione è comunque sempre la stessa: la voglia di bellezza. E infatti la proposta artistica della rhinoceros gallery di palazzo rhinoceros, avamposto tra antico e iper-contemporaneo ideato da Alda Fendi e progettato da Jean Nouvel, con la linea artistica di Raffaele Curi non smette di accogliere visitatori. Da inizio giugno in via del Velabro 9A si sono sfiorati il premio Oscar Francesca Lo Schiavo Ferretti, Brendan Fraser premio Oscar per il film “The Whale”, arrivato con i figli Leland di professione modello, mentre Holden ha scelto la carriera del padre ed è un attore. Alla “Fondazione Alda Fendi – Esperimenti” si è vissuta una forte emozione per l'arrivo dell’architetto Nouvel che ha risieduto proprio nel palazzo da lui progettato insieme alla moglie Lida Guan: i due erano di passaggio a Roma per l'incontro voluto da Papa Francesco.

Ecco poi Moira e Clementina di Robilant, Tristano Pedriali il figlio di Dino Pedriali e l'attore Pietro De Silva che interpreta il ruolo del fotografo da poco scomparso.

E ancora il Principe Hashem di Giordania, Paris Brosnan figlio dell’attore Pierce Brosnan che ha interpretato il mitico 007, le modelle Sano Turdiev e Kendra Bailey insieme al collega Mergim Shabani. C’è tempo fino a novembre per apprezzare le eccellenze d’arte contenute nel progetto “Lady Alda Presents”, a cominciare dalla proiezione gratuita (tutti i giorni alle 18.30 fino al 19 novembre) di “Dino’s dark room. La storia del fotografo Dino Pedriali” il docufilm di Corrado Rizza che celebra le preziose collezioni di fotografie di Pedriali di proprietà di Alda Fendi: una dedicata a Man Ray e l’altra a Pier Paolo Pasolini. È poi per la prima volta in Italia il gallerista François Ghebaly mente ideatrice della mostra dei suoi artisti Neïl Beloufa, Ludovic Nkoth, Em Rooney e Max Hooper Schneider. Impossibile infine dimenticare l’installazione "Mr and Mrs Warhol" di Curi, disseminata tra le sale e i passaggi dell’hub polifunzionale a due passi dalla Bocca della Verità in cui lo scambio tra maschile e femminile è continuo, con le note dei Velvet Underground a fare da colonna sonora.