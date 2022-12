Sabato 10 Dicembre 2022, 07:49

Si avvicina il Natale e anche la magia delle favole come quella di “Rapunzel -Il Musical”, che al teatro Brancaccio attrae come sempre tanti personaggi dello showbiz, ma anche famiglie e soprattutto bambini. E a farli sognare c’è Lorella Cuccarini, nel ruolo della perfida Gothel, che si ferma poco prima dello spettacolo nei camerini, giusto il tempo di uno scatto.

In sala provano, nel frattempo, i giovani Silvia Scartozzoni, ovvero Rapunzel, e Renato Crudo, alias Phil. Tutti e due con maglione e jeans in attesa del cambio d’abito. E per questa serata d’eccezione nel foyer sono attesi oltre 1500 spettatori. E’ tutto sold out. Man mano iniziano ad arrivare Matilde Brandi, in stilosa giacca di pelle grigia su leggings di pelle nera, Laura Freddi, in cappotto scuro, Federica Cifola, in pellicciotto bianco, e Francesca Giovannetti. In prima fila ci sono le figlie della Cuccarini, Sara e Chiara. Fanno il loro ingresso anche le attrici Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, Pamela Camassa, Fanny Cadeo e la cantante Silvia Salemi, che sfoggia il maglione natalizio dell’Unicef.



Attesi Emanuela Rei, Fabrizio Cerusico e Nora Venturini. Sui posti vip si leggono i nomi anche di Goffredo Maria Bruno, Raffaella Camarda, Dino Scuderi, Giampiero Ingrassia, Donatella Pandimiglio e ancora di Fabiola Sciabbarrasi, Stefano Reali, Marco Simeoli. Si notano, in platea, anche alcuni ballerini di Amici. E tutto è pronto, sul palcoscenico, per l’entrata di Gothel: la principessa che a causa di una salute compromessa comincia a vivere nell’ombra della sorella Gretel.

Quest’ultima, bella e sana, viene designata regina al suo posto. Sentendosi rifiutata, Gothel è dominata dall’ossessione per la bellezza e si dedica alla stregoneria e allo studio delle erbe officinali. Gretel, divenuta regina, non riesce ad avere figli e si ammala gravemente. Il re chiede alla sorella un rimedio che aiuti la moglie a guarire. Gothel prepara così un filtro con un fiore speciale, in cambio di una promessa. Nasce una bimba chiamata Rapunzel, dai bellissimi capelli biondi dai magici poteri. Lunghi applausi a fine spettacolo. Poi selfie ricordo, nei camerini, con i protagonisti.