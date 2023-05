Raffaella Carrà, il 13 maggio il docu-musical inedito all'Asino che vola

L'artista più amata dagli italiani sarà celebrata con un evento speciale: sabato 13 maggio inizio ore 20.00 presso L’Asino che Vola serata è organizzata con il patrocinio di ACMID-Donna Onlus, associazione che da anni si batte per i diritti delle donne, si terrà un evento speciale per celebrare la TV in 4:3, quella televisione tra gli anni ’70 e ’80. L'evento si svilupperà con la proiezione del docu-musical (inedito) “Dedicato a Raffaella” che racconta i punti più salienti della carriera della “più amata dagli italiani.

Un viaggio raccontato tramite l’omaggio alla più grande protagonista di quel periodo, Raffaella Carrà, attrice, ballerina, cantante, conduttrice, autrice e giornalista, un personaggio che ha dato lustro alla televisione, prima italiana a diventare una star a livello mondiale ma, soprattutto, la prima ad aver rivoluzionato i costumi influenzando la società, quando ancora i programmi non erano “urlati” e artisti di altissimo livello imperversavano sul piccolo schermo, gli anni d’oro della TV italiana.

Con i contributi del M° Gianni Belfiore, autore delle più famose hit della Carrà e di Julio Iglesias, Marco Vittiglio, giornalista e critico televisivo, amico di Raffaella Carrà, qualche “chicca” televisiva, e gli omaggi degli artisti, internazionali e nazionali, che la hanno “raccontata a modo loro”.

Seguiranno gli interventi di: Massimiliano Lanti, ballerino, coreografo, fondatore del fan-club ufficiale, e intimo di Raffaella, On.

Souad Sbai, Presidente di Acmid-Donna Onlus, e tanti personaggi della cultura e dello spettacolo che interverranno.