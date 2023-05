Quando i bambini scopriranno la Luna

A via Giulia di scena un’intera famiglia di grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Complice la presentazione del libro per bambini “Il principe piccolo”: primo testo del giovane regista e attore Lorenzo Lavia che all’Off Off Theatre catalizza diversi volti noti, in particolare i suoi illustri congiunti, tutti accolti dal direttore artistico Silvano Spada.

Sul palco, coordinati dall’abile Pino Strabioli, oltre all’autore ci sono l’editore Giuseppe Civati, Olimpia Sermonti, operatrice umanitaria che si occupa di progetti d’emergenza dei paesi in via di sviluppo, e Alessandro Rocca, giornalista e documentarista, fondatore di Resq– people saving people.

Momento magico quando Gabriele Lavia, padre dell’autore, incanta il pubblico leggendo e magistralmente interpretando la favola scritta dal figlio. Applaude la platea d’eccezione che riunisce la grande famiglia Lavia: dalla prima moglie di Gabriele e mamma di Lorenzo, Annarita Bartolomei, attualmente sposata con Vittorio Emiliani, all’attuale consorte, l’attrice Federica Di Martino, a Lucia Lavia, figlia dell’ex compagna Monica Guerritore. Apprezzamenti da parte di Maddalena e Marina Letta, Pietro Sermonti, Anna Dalton e Leopoldo Mastelloni con Elena Croce.

Commenti tra le poltroncine tra gli attori Augusto Cerruti, Settimo Palazzi, Giulia D’Aloia, l’imprenditore veneto Piergiorgio Tiozzi, il casting director Stefano Rabbolini, lo scrittore e autore Sasha Piersanti, il regista Daniele Frontoni. Appare la bella Camilla Filippi. Ma la più emozionata di tutti è Arianna Mattioli, attrice e moglie di Lorenzo, seduta in prima fila e all’ottavo mese di gravidanza. Cè molta curiosità nell’analizzare, con l’autore, i primi passi incerti di un astronauta africano di appena undici anni, Artemis, che sbarca sulla Luna ed è spaesato di fronte alla miriade di proposte che gli fanno gli alieni. Ma in mezzo al mare, nella realtà, si aggrappa all’unica parola che sa dire in italiano: “acqua”. Quella che non beve da giorni, che lo stava inghiottendo lasciandolo bambino per sempre, se non fosse intervenuto un volontario. Una storia tristemente attuale, in cui però l’autore ha voluto evitare qualsiasi retorica. Brindisi nel foyer del teatro con lungo firmacopie per i fan.