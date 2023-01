Arriva SMI, progetto solidale per uno sport inclusivo con tante attività gratuite

Sport per tutti per sottolineare l'importanza dell'inclusione. E' il messaggio lanciato dal nuovo progetto intitolato "SMI", ideato da Fabio Eleuteri e dall'ex calciatore Ubaldo Righetti, che si propone come una due giorni all'insegna del gioco e della condivisione, con lo scopo di indirizzare i ragazzi verso la pratica delle discipline sportive senza differenze e contro ogni barriera. In collaborazione con le associazioni A.S.C., 4 Fun e con il patrocinio di Regione Lazio e Lazio Crea, l'evento si svolgerà sabato 21 e domenica 22 gennaio presso il centro sportivo del Roma 6, situato in via Latino Silvio 10, con ingresso gratuito. Il progetto, che propone diverse attività sportive per le scuole calcio e per le persone portatrici di handicap, sarà preceduto da una "tavola rotonda" con l'intervento di rappresentanti sportivi e delle Istituzioni. Tutti insieme per tifare il vero sport sociale, quello che individua nel gesto atletico, singolo o di squadra, un collante efficace e un modello ideale da seguire. Il gesto atletico è poi uno dei mezzi ideali per il recupero psicofisico, per l'aggregazione e l'integrazione sociale rivolto verso tutti i cittadini. La mission della due giorni è quella di promuovere sempre più l'attività ludico motoria per persone portatrici di handicap, mentre la vision è quella di dare corpo a tornei stabili e continuativi del settore della disabilità in tutta la regione Lazio. Tra le attività previste: un torneo di Padel per ragazzi amputati ed in carrozzina; una esibizione di calcio per ragazzi ciechi; una corsa campestre per ragazzi amputati; un torneo per bambini normodotati in età di scuola calcio. Coinvolte ASD del settore con i propri operatori qualificati, e provenienti da federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, che seguiranno i giovani partecipanti a questa maratona del cuore. Il coordinamento delle attività sarà curato da Ubaldo Righetti, famoso sportivo, impegnato da sempre nella solidarietà attraverso Il suo grande amore per lo sport.