Roma, a Casal Bertone in scena la quarta edizione del presente vivente

A Casal Bertone va in scena la IV edizione del ‘Presepe vivente’ realizzato dalla comunità cristiana di S.Maria Consolatrice, che si fa promotrice di un’iniziativa capace ancora di coinvolgere e di interessare il suo territorio.

Oltre alla presenza di animali veri come l’asino, il bue e le pecore ci sono anche decine e decine di figuranti con le proprie arti e i propri mestieri. Tutto è ben curato da un’ambientazione costruita e arredata cercando di offrire ai visitatori la magia del Natale. C’è la stalla di Betlemme, ci sono le locande, ci sono i pastori attorno al fuoco, ci sono coloro che ristorano i pellegrini e i visitatori con vin brulé, biscotti artigianali e cioccolata calda. I costumi sono stati realizzati da mamme e nonne che hanno confezionato stoffe e tessuti per bambini, ragazzi, giovani e adulti.

“Una grande iniziativa, anche perché la preparazione del presepe vivente coinvolge proprio tutti. Ciò che è stato realizzato, con la passione di chi ci ha lavorato e di chi ha interpretato i vari personaggi, è un modo per promuovere cultura, tradizioni e per non far disperdere la memoria di quanto ci è stato consegnato” – hanno spiegato Matteo Mariani e Giovanni D’Abrosca del comitato festeggiamenti Parrocchia Santa Maria Consolatrice in via di Casal Bertone.