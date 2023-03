Il premio "Mario Sarzanini" e la passione per le notizie

Penna e taccuino, fonti attendibili e velocità. Da queste caratteristiche prendeva forma il lavoro del giornalista Mario Sarzanini, decano della cronaca giudiziaria, scomparso il 18 marzo 2021. Per ricordarne la professionalità e la dedizione si è svolta ieri la consegna della seconda edizione del “Premio Mario Sarzanini”, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Il premio Mario Sarzanini

I figli Fiorenza vicedirettrice del “Corriere della Sera”, Roberta responsabile ufficio stampa New Paragraph ed Enrico fondatore di Lighthouse Communications, erano seduti in prima fila, emozionati e soddisfatti. I premiati di quest’anno rappresentano l’informazione a tutto tondo, declinata con l’intrattenimento, le inchieste e gli scoop. Il primo a salire sul palco è stato un emozionatissimo Rosario Fiorello, arrivato con la moglie Susanna Biondo, premiato per la spensierata rassegna stampa su Rai2 da Flavio Natalia direttore di Ciak.

Nell’Aula Magna dell'Università Guglielmo Marconi di Via Vittoria Colonna si riconoscevano tra gli altri il presidente dell’Unimarconi Alessio Acomanni, il veterinario Federico Coccìa e Costanza Calabrese, mentre il professore Francesco Cognetti ha introdotto il premio a Alessandro Iapino responsabile ufficio stampa ospedale Bambino Gesù. Invitati sul palco dalla giornalista Filomena Leone anche Francesca Mannocchi, premiata da Carla Cace, portavoce del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, mentre Davide Desario direttore di “Leggo” ha consegnato la targa a Lara Sirignano, autrice dello scoop Ansa sulla cattura di Matteo Messina Denaro.

All’assente Francesco Costa, vicedirettore de “Il Post” il premio per il giornalismo web: lo ha ritirato Fiorenza Sarzanini assicurando come il padre Mario avrebbe apprezzato la rassegna stampa quotidiana “Morning”. Premiata l’Università Marconi con il professore Tommaso Saso, oltre ad Alessio Fusco del Tg Mediaset dalle mani di Enrica Bonaccorti e il giornalista Gianluca Teodori di Rds. Presente la giuria, presieduta da Andrea Balzanetti e composta da Andrea Cappelli, Luigi Contu direttore dell’Ansa, la giornalista del Tg1 Emma D'Aquino, il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio Guido D'Ubaldo, dal direttore de Il Messaggero Massimo Martinelli e da Andrea Pucci direttore dell’agenzia News Mediaset. «Nella scelta ci ha ispirato il rigore e la professionalità di Mario Sarzanini», ha sottolineato il presidente Balzanetti, uno dei tanti giornalisti che ha iniziato la sua carriera proprio con Sarzanini.