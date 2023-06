Roma, a via Margutta le celebrità accendono la notte

Rimbalzano sui social i commenti di un importante premio, che sta per prendere vita in una delle vie d’arte più significative della Città Eterna. L’iconica e celebratissima via Margutta diventa scenario ideale per la XXIII edizione del “Premio Margutta”, ideato dal gallerista Giovanni Morabito e dal presidente onorario Gabriele Salvatore. Ambitissima, si commenta tra i premiati, la scultura del riconoscimento realizzata dall’artista Angela Pellicanò, da sempre un simbolo di creatività e fecondità intellettiva.

Nel corso dell’esclusivo happening va inoltre in scena un altro importante momento fashion: la XXVI edizione dell’evento “ModArt”.

Applausi e commenti di apprezzamento, da parte del folto pubblico intervenuto, nel corso dell’appuntamento condotto sotto le stelle dall’affascinante Valeria Oppenheimer, diretta dal regista Luigi Galasso. Sfilano i premiati: ecco gli attori Daniela Poggi e Alessandro Haber, premiati per il cinema, e Ascanio Celestini, omaggiato per il teatro. E ancora, per l’imprenditoria, premi a Eduardo Montefusco, per la musica il cantante LDA, figlio di Gigi D’Alessio, per il giornalismo Aldo Cazzullo e per la moda Filippo Lafontana.

Molti gli ospiti che si godono il cielo stellato della Capitale. Dal professor Emmanuele Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, al celebre scenografo Gaetano Castelli e al leggendario e altissimo Pau, leader dei Negrita, che ha presentato la sua mostra dal titolo “ICONS. Pau e il suo Kaos creativo di scorta”, presso la galleria Monogramma, sempre in via Margutta. Rassegna già visitata, qualche ora prima, dall’amico Gianmarco Tognazzi. Ed è fascinazione.