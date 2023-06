Roma, la notte dei talenti "in rosa": celebrità per il Premio Atena Donna 2023

Parterre d’eccezione, ieri in Campidoglio, in occasione del Premio Atena Donna 2023. A ricevere il riconoscimento dedicato a una donna che ha raggiunto un ruolo apicale, il ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, già presidente del Senato. Sul podio anche Francesca Lo Schiavo, tre volte premio Oscar per la scenografia alla quale è stato consegnato il Premio speciale per i dieci anni di Atena Donna. A Silvio Garattini, oncologo, farmacologo e ricercatore è stato assegnato il Premio Roma 2023 per la ricerca. E’ andato invece all’oncoematologa e ricercatrice Francesca del Bufalo il Premio Atenainnova, riconoscimento presieduto da Matteo Tanzilli.

Tra le numerose personalità di spicco presenti all’evento, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, Gianni e Maddalena Letta, la vicepresidente Università Luiss Guido Carli Paola Severino, il celebre cardiologo Antonio Rebuzzi e lo scenografo Dante Ferretti accompagnato dalla moglie Francesca Lo Schiavo. Ad applaudire i premiati anche la contessa Marisela Federici e la divulgatrice medica Livia Azzariti, la giornalista Tonia Cartolano. La cerimonia, condotta da Milly Carlucci, si è conclusa con un approfondimento scientifico sull’intelligenza artificiale.

A confrontarsi sul tema Giulio Maira, fondatore e presidente della Fondazione Atena, e Silvia Calandrelli, direttore di RAI Cultura. «L’Intelligenza artificiale sta cambiando il mondo e la nostra vita non sarebbe più possibile senza, anche se il cervello umano, capace di emozioni, creatività e coscienza, rimane insuperabile - spiega il professor Maira - ma è necessario che l’Intelligenza artificiale si inserisca nella nostra vita senza stravolgerla ma preservando l’equilibrio complessivo del mondo e la libertà e la dignità dell’uomo».

Applausi dal ministro della Salute Orazio schillaci, Gian Marco Centinaio, Elena Grifoni Winters, Chiara Colosimo, il cardinale Giovanni Battista Re, Giampiero Massolo.