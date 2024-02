Martedì 27 Febbraio 2024, 16:30

I reportage di respiro internazionale, la cronaca giudiziaria più scottante, le analisi politiche e la vita parlamentare del Paese, ma anche le tecnologie digitali e i nuovi sistemi di divulgazione scientifica nell'era del post Covid, fino al racconto storico e alla narrazione di scenari di viaggio, c'è tutto il senso dell'innovazione del giornalismo di qualità e dell'informazione del terzo millennio, nella XVI edizione del Premio Biagio Agnes, promosso dall'omonima Fondazione insieme a Simona Agnes, in programma ancora una volta a Roma, il prossimo 21 giugno, in piazza del Campidoglio.

I vincitori, infatti, annunciati ieri dalla giuria presieduta da Gianni Letta, raccolgono le voci e le professionalità declinate su più linguaggi e ricerche. Dalla carta stampata ai podcast alla televisione. Momento non casuale, visto che la cerimonia coincide con un doppio anniversario come i cento anni della radio e i settanta della televisione, ricorrenze prestigiose per la Rai. Proprio al servizio pubblico radiotelevisivo è stato assegnato il Premio Radio-Tv perché, come si legge nelle motivazioni, «celebrare il doppio anniversario significa attraversare la storia dell'Italia, grazie a una missione che si rinnova anno dopo anno, sfida dopo sfida: essere voce culturale autorevole, responsabile, plurale».E tra le novità di questo nuovo appuntamento spicca anche il riconoscimento alla Fiction di qualità: le due stagioni su Rai1 di Un professore, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, che affrontano temi di continua riflessione come l'insegnamento e i rapporti della scuola con il mondo esterno dei ragazzi. E ancora un premio istituzionale va all'Associazione della Stampa Estera in Italia, fondata nel 1912. La cerimonia di premiazione, condotta puntualmente da Mara Venier e Alberto Matano, con la presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, festeggerà molti nomi del giornalismo.Per la Carta Stampata, l'inviato speciale di Avvenire Nello Scavo e il vicedirettore del Foglio Salvatore Merlo, e per i Giovani Giornalisti a Francesco Bechis, classe 95, cronista politico del Messaggero. Barbara Carfagna, conduttrice del programma di Rai 1 Codice La vita è digitale. vince il premio per la Divulgazione Scientifica, mentre il Premio Generazione Digitale-Podcast va a Justine Bellavita, web editor, social media e digital director delle testate periodiche femminili di RCS MediaGroup, e Mia Ceran per podcast di Will Media The Essential, un racconto quotidiano in cinque minuti dell'attualità politica. Si aggiudica il Premio Informazione Culturale lo storico Francesco Perfetti, direttore della rivista Nuova Storia Contemporanea, mentre il Premio Saggista e Scrittore va a Giulio Leoni per il suo Mameli. Federico Rampini conquista, poi, il Premio Giornalista Scrittore per il suo ultimo lavoro La speranza africana, come reportage di viaggio. Infine, a Officina della Comunicazione va il Premio Documentari Culturali. Insomma, un riconoscimento, quello del Premio Agnes, all'impegno rigoroso e appassionato del giornalismo, con uno sguardo ai futuri cronisti e divulgatori. Come ogni anno, infatti, la Fondazione assegna una borsa di studio al primo classificato della Scuola Superiore di Giornalismo dell'università Luiss Guido Carli di Roma.