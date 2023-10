Podcast 16 ottobre 1943, il ricordo del rastrellamento con le voci di Violante Placido e Claudio Amendola

Giovedì 12 Ottobre 2023, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 12:32







In occasione dell'ottantesimo anniversario della razzia degli ebrei da Roma, la Fondazione Museo della Shoah presenterà giovedì 12 ottobre alle ore 15:00 presso la Casina dei Vallati, Via Portico d’Ottavia 29, uno speciale podcast in sette puntate che racconta i giorni tragici della deportazione degli ebrei romani. Un itinerario emotivo e cronologico che, dai giorni e dalle ore precedenti al rastrellamento - attraversando il cuore della “grande razzia” - giunge sulla soglia del campo di Auschwitz-Birkenau.

Interverranno: Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il Presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia, il giornalista David Parenzo, Corrado Augias, Violante Placido e Valdo Gamberutti. Il Direttore Marco Lanzarone Radio Digitali Specializzate e Podcast Rai. La Vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma Antonella Di Castro.