Piazza del Popolo si illumina d’immenso con i droni di Cartoon Network

Cartoon Network celebra 30 anni a Roma e piazza del Popolo si “illumina d’immenso”. Sono stati centinaia i romani accorsi con famiglie e figli al seguito per incantarsi davanti lo spettacolo che ieri sera i tanti hanno potuto assistere nel cielo della capitale. Cartoon Network, il canale di Warner Bros. Discovery, ha celebrato il suo 30esimo anniversario con un evento unico realizzato con 150 droni che hanno animato i vari personaggi dei cartoni tanti cari ai più piccoli nel cielo sopra piazza del Popolo. Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio di Roma Capitale e con la collaborazione dell’Assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, è stato supervisionato da una squadra di ingegneri aeronautici che hanno gestito il volo “dei droni” dalla Terrazza del Pincio per realizzare un spettacolo di luci dedicato alle serie dei cartoni.

Tra queste: Leone il cane fifone, Le Superchicche, Ben 10, Adventure Time, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Siamo Solo Orsi per finire con Ivandoe. Ad accompagnare la performance di droni, le musiche degli show targati Cartoon Network. «Dopo aver cartoonizzato ed animato il Natale di Roma nella strada del lusso per eccellenza con le luminarie realizzate in via dei Condotti nel 2018 e nel 2019, abbiamo scelto nuovamente la Capitale quest’anno per celebrare il compleanno di Cartoon Network proprio in una location importante come Piazza del Popolo» ha dichiarato Marcio Cortez Meléndez, Brand Communication and Digital Director della Warner Bros Discovery.