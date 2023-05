"Piante da vivere" e fiori, in via Cassia sboccia la festa nel City garden

Con il “City garden” immerso nel verde di via Cassia sboccia la voglia di festeggiare in una primaverile serata romana. Tra mise colorate e look eccentrici, brindisi en plein air e fiumi di bollicine, le stelle del piccolo e grande schermo brillano nel giardino di “ Horticultural ”, suggestivo spazio green gestito dalla famiglia Schneider. E se il richiamo dell’happening è il claim “Piante da vivere”, non hanno perso l’esperienza multisensoriale nella disco-serra gli attori Graziano Scarabicchi e Raffaella Paleari raggiunti dai colleghi Carlotta Galmarini e Lorenzo Tiberia.



Si riconoscono Manfredi Mattei Filo della Torre, Bruno Bontemps de Montreuil e Maria Luisa Patrizi Montoro. In un mix di sensazioni olfattive e visive, grazie alla varietà floreale presente nella location, sulle note della playlist selezionata dai dj Eleonora Albrecht e Lazy Ants, tutti si scatenano in pista fra un cocktail all’ananas e l’altro. Foto di gruppo, immancabili selfie nel vivaio curato dalla chief executive officer Marine Zaugg che, insieme al suo staff, propone anche progetti di home decor e architettura di esterni destinati ad enti pubblici o privati. Al party arrivano alla spicciolata Maria Vittoria Massimo Lancellotti, Elisabetta Imperiali, Giulia Lea Giorgi, Giovanni Sinopoli e Giulia Floridi. Lo stile fresco e alla moda della franco-svizzera Marine è molto apprezzato dagli ospiti Federico Montecuccoli, Marcantonio Massimo Brancaccio, Giulio Greco, Turchese Baracchi e Angela Achilli che non tardano all’appuntamento per celebrare il rebranding di un luogo magico, già considerato “fiore all’occhiello” della Città Eterna.