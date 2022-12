Sabato 17 Dicembre 2022, 07:52

“Non esiste l’età, non si tratta di rimanere bambini o di far finta di essere adulti, di essere indiani o pirati, ma di saper stare nella metà giusta, che forse è l’isola che c’è”. Questo il messaggio di benvenuto riservato gli ospiti arrivati al Teatro Brancaccio per il “Merry Christmas Peter Pan”, il tradizionale spettacolo di Natale organizzato dall’associazione Peter Pan Odv, fondata da Marisa Fasanelli e Giovanna Leo, che da anni aiuta le famiglie con bambini oncologici ricoverati nelle strutture d’eccellenza, come l’ospedale Bambino Gesù, offrendo loro l’accoglienza gratuita nelle proprie strutture. Un viaggio del cuore per abbracciare tutti coloro che ce l’hanno fatta, ma anche per ringraziare amici e sostenitori di un percorso difficile e doloroso, ma ricco di sentimenti genuini.

Alla serata, alla sua ventesima edizione e ideata dallo psicologo Max Maglione e dal produttore Andrea Maia, hanno partecipato Antonio Giuliani, da sempre al fianco dell'associazione, i comici Gianfranco Butinar e Marco Capretti, che si sono alternati sul palco, come pure Elda Alvigini, Marco Fiorini, Toni Fornari, Emanuela Fresi, Giulia Ricciardi, Alessandro Luccioli, Mirkoeilcane, Noemi Sferlazza, Joe Barbieri e la bellissima Desirée Popper, in tulle rosa. Presente il presidente della Odv Roberto Maniero. In attesa dell'apertura del sipario il foyer si è colorato dell'entusiasmo di alcuni protagonisti ispirati agli eroi della Marvel che hanno trascinato bambini e adulti a scattarsi foto buffe. E così, tra lucine colorate, palline e gadget a tema Peter Pan, è iniziata la gara solidale, grazie alla quale è stato possibile raccogliere fondi per il polo di Trastevere e l'avvio della nuova struttura "La Terza Stella" a Monte Mario.



Ad aprire la kermesse Sebastiano Somma che ha letto alcuni brani sulle note del trombettista internazionale Fabrizio Bosso, giunto sul palco dal fondo della sala tra gli applausi calorosi. Le conduttrici, Laura Ruocco e Irene Ferri, hanno invitato Luca Barbarossa, che ha rivisitato alcuni suoi successi musicali. Gran finale con le note del Coro Le Dolci Note, diretto da Alessandro Bellomaria, gli alunni della Golden Actors e i piccoli attori della Golden Accademy, felici di darsi una mano per permettere a tutti di poter sognare e vivere la favola della propria vita.