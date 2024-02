Per la creatrice di eventi Sara Iannone, un compleanno tra amici e vip

Un complenno così "tondo" certo non si può non celebrare. E Sara Iannone, tra le più celebri organizzatrici di eventi della Capitale, ha accolto le sue splendide settanta primavere come sempre con tanto spirito e verve. E per brindare all'importante genetliaco ha chiamato a raccolta, in un hotel a due passi dal Teatro dell'Opera, praticamente tutti i suoi amici. Non solo. Ha intitolato il party "PazZodiaco" in onore dei segni zodiacali e chiesto ad ogni invitato di indossare una mise intonata con il proprio segno.

Ad introdurre la serata glam ecco quindi lo stilista astrologo Massimo Bomba, che intrattiene il folto pubblico presente analizzando segno per segno l'anno appena entrato. Si sofferma poi sul ruolo che Plutone avrà con il suo ingresso nel segno dell'Acquario. Un lungo excursus che appassiona i vari vip seduti agli eleganti tovagliati. Si riconosce Maria Monsè, in lungo blu come si conviene ad un Acquario.

Rosso fuoco, con tanto di corna sul capo, per Silvana Augero, Ariete doc e vincitrice, per l'originale idea, del "PazZodiaco 2024". E ancora ecco l'attore Vincenzo Bocciarelli, che legge una bella poesia dedicata alla donna, e ancora gli aristocratici Guglielmo Giovanelli Marconi con la moglie Vittoria e la mamma Elettra. Ci sono la marchesa televisiva Dani del Secco d'Aragona, la giornalista Camilla Nata, Eleonora Vallone, Emilio Capitano della Fontanazza. Cappellino a tema per l'avvocato Antonella Sotira. Ecco anche le celebri "signorine buonasera" Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi. Lungo oro per l'opinonista Jolanda Gurreri. Si procede fino a tardi con il goloso dinner a base di ricette mediterranee. E il gran finale è con una torta dedicata attorno a cui si posizionano tutte le amiche, per lo scatto del cuore. Poi qualcuno accenna ad un passo di ballo. E la notte vola con la voce di Marcella Foranna.