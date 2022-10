Sabato 29 Ottobre 2022, 08:17

Un party esclusivo che ha mandato in tilt la centralissima via Fontanella Borghese. Ad organizzarlo il marchio iconico del made in Italy che ha dato vita a un evento da urlo con un ospite d'onore vampiresco. Direttamente dagli Stati Uniti è arrivato Paul Wesley, protagonista della serie The Vampire Diaries e nuovo capitano Kirk di Star Trek. Ad attenderlo, fin dalle prime ore del pomeriggio, decine di ragazzine urlanti pronte a strappare un autografo e un selfie con il loro idolo. L'attore statunitense per tutta la serata non ha staccato gli occhi dalla sua nuova fiamma, la modella Natalie Kuckenberg. Il divo, che si è fermato lungamente a parlare con l'attore Francesco Scianna, non è stato l'unico special guest della serata.

Tanti i volti noti arrivati per brindare insieme al responsabile dei progetti speciali del Gruppo Tod's, Michele Lupi, e al direttore della rivista Icon, Andrea Tenerani. Particolarmente ammirate due bellezze del cinema italiano Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Per loro una fugace apparizione, durata il tempo di uno spritz. Di breve durata anche la visita di Leo Gassman. Il giovane cantautore si è intrattenuto a chiacchierare con l'attore Alessio Lapice lasciandosi immortalare dal flash dei fotografi.

Non si sono sottratti al rito dei selfie anche Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo, idoli delle teenagers per i loro ruoli da protagonisti, nelle vesti di Edoardo e Carmine, nella serie tv Mare Fuori. Tanti abbracci e strette di mano per Antonio Bannò e Filippo Contri, anche loro famosi come Chicco e il figlio di Carlo Verdone nell'apprezzata fiction dedicata proprio alla vita del famoso attore romano. Toccata e fuga per Edoardo Purgatori, Massimo Giletti e Rosanna Cancellieri.