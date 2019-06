Patty Pravo e gli Stadio accendono l'estate di Fiumicino

IL CARTELLONE

Kermesse estiva ricca di appuntamenti a Fiumicino. Saranno infatti 90 gli eventi in cartellone per “Fiumicino Estate 2019” a cui faranno da cornice la presenza di grossi nomi del mondo dello spettacolo. Nelle 14 località del Comune costiero riflettori dunque puntati su Patty Pravo, Max Giusti, Neri Marcorè, gli Stadio, Antonio Giuliani e Dado ma anche sul regista Matteo Garrone e l’attore Francesco Montanari. Nei porti Imperiali, ai piedi del colonnato di Claudio, si svolgeranno le “Traianee” (7, 14 e 21 luglio) con visita al giacimento archeologico seguita da letture al tramonto. Si terrà anche la seconda edizione di “Fiumicino Film Festival”, rassegna che verrà presentata alla Biennale di Venezia, dal 27 al 29 settembre con la proiezione di cortometraggi su un barcone in navigazione lungo la Fossa Traianea e film nella tensostruttura in via del Faro, dove sorgerà l’Auditorium del mare.

GLI APPUNTAMENTI

Fanno parte delle iniziative estive le tre Notti bianche: il 13 luglio a Fregene-Maccarese, a Passoscuro, Palidoro, Torrimpietra e Aranova il 3 agosto e nei Borghi di Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre dal 6 all’8 settembre. Saranno 90 giorni all’insegna del divertimento e aprirà le danze la “Festa di Aranova” venerdì prossimo. Gli spettacoli con Andrea Rivera e Max Giusti si svolgeranno nella costruenda piazza su via Michele Rosi vicino alla chiesa. Estate dei bambini a Maccarese nella Casa della partecipazione. Dal 2 luglio al 2 agosto rassegna cinematografica a Torrimpietra davanti alla chiesa. Festa della legalità a Fregene, all’interno della Lecceta, il 19 luglio. Nello stesso giorno Contest musicale con 5 band in darsena e lo spettacolo finale con Dado, mentre a Focene si terrà la commedia teatrale con “I gregari” nel piazzale adiacente alla chiesa. Il 22, 23, 24 e 25 luglio eventi teatrali in darsena con le compagnie Teatrando e Proloquaci. Il 25, 26 e 27 luglio, ore 21.30, allo stabilimento Marina militare “Festa del cinema di Fregene”. Degustazioni enologiche in darsena il 27 luglio e la serata successiva, alle 21.30, le gag di Giuliani. La cantante Patti Pravo si esibirà il 3 agosto a Passoscuro e il giorno dopo Festival della legalità a Fregene. Festa dell’Assunta, con la processione in mare, a Ferragosto. IL MUSEO Il 7 settembre prevista l’inaugurazione del “Museo del sax”, ore 18, a Maccarese e la Notte bianca dei Borghi con il Palio dei fontanili a Testa di Lepre. Il 14 settembre la manifestazione “Piazza arcobaleno a Parco Leonardo”, seguita all’indomani dalla “Festa dei diritti”. «Dopo il successo ottenuto della Notte bianca – afferma il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino – ora il nostro territorio si animerà per tutta l’estate con eventi di ogni genere. Un calendario che vedrà protagonista la cultura in ogni sua forma che valorizzerà le località del nostro Comune».

