Party musicale vip per il creativo Michele Spanò

Un party per pochi a via di Villa Lauchli: si festeggia il creativo Michele Spanò, scortato dalla moglie Jacqueline, dalla figlia Ellen, ma anche da tanti altri familiari. Nello spazio sensoriale dove spicca un elegante pianoforte nero, sfilano gli ospiti dell’esclusiva festa di compleanno. Il tenore Giuseppe Gambi arriva appositamente da Napoli per omaggiare il suo grande amico hair-stylist: e subito intona intramontabili arie classiche e pop. Con lui la dolce Laura Migliaccio, fidanzata con il tenore da ben tredici anni, che nella vita è un’ottima pianista. E ancora la presidente dell’Academy of Art and Image, Paola Zanoni, apparsa in sgargiante giacca di paillettes celesti, proprio come i suoi occhi. Le fa compagnia, lungo i divanetti blu della location, il cantautore Massi Farina. E si riconoscono anche la pierre Barbara Castellani, in gonna con ampio spacco e stivali al ginocchio, e il pittore Mauro Russo, che dona un suo quadro al festeggiato. E in tema di artisti ecco anche il pittore di origine bulgara Ilian Rachov, con blusa fantasia sui toni del rosso, da lui stesso creata. Si prosegue fino a tardi con orecchiette alle cime di rapa, ravioli alla amatriciana, pollo alla cacciatora e trippa alla romana. Gran finale con un delizioso millefoglie su cui è scritto, a caratteri di cioccolato, “Se la vita è questa vorrei vivere ancora 100 anni”. Si brinda e si balla fino a tardi con motivi anni Ottanta per celebrare il genetliaco ma anche l’amicizia. E si alzano i calici, rigorosamente di champagne, nella notte che avanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA