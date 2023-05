Roma, party glam a Palazzo Colonna per la "famiglia" di Gabriele Muccino

Storie d’amore e intrighi familiari, passioni e numerosi imprevisti nella seconda stagione di “A casa tutti bene”, visibile da venerdì su Sky e in streaming su Now. La serie targata Original, reboot dell’omonimo film campione di incassi e già premiata con il Nastro d’Argento 2022, torna con otto nuovi episodi e un’anteprima al Cinema Barberini seguita da un elegante dinner party, con tanto di photocall stellare, alla Galleria del Cardinale Colonna in via della Pilotta. Il regista Gabriele Muccino arriva con la moglie Angelica Russo e viene raggiunto dai protagonisti. Atmosfera glam e look alla moda. Parata di star all’interno della location costruita nel 1730 dall’architetto Paolo Posi, gourmandise e brindisi per festeggiare il debutto sullo schermo.

Nel cast corale Laura Morante che, assente per impegni personali, è Alba Ristuccia, madre di Carlo, Sara e Paolo interpretati dall’affascinante Francesco Scianna, la bella Silvia D’Amico e il talentuoso Simone Liberati. Chic, Euridice Axen veste i panni di Elettra, Sveva Mariani quelli della figlia Luna, Laura Adriani è Ginevra, compagna di Carlo. Si vede il sorridente Antonio Folletto che invece è Diego, il marito di Sara. Poi i Mariani, che grazie a Pietro Ristuccia hanno ereditato una quota del ristorante di famiglia: ecco Paola Sotgiu, Valerio Aprea e Alessio Moneta. Mancano Emma Marrone, tra gli artisti della line-up del Concertone del Primo Maggio in piazza di San Giovanni in Laterano, alla quale è stato affidato il personaggio di Luana, e Milena Mancini, che è Beatrice. Sfilata davanti al backdrop.

E ancora, Maria Chiara Centorami, Mariana Falace, Eugenia Costantini nel ruolo di Olivia, mamma di Giovanni interpretato dal piccolo Federico Ielapi, Marco Rossetti. In lista, tra i celebri invitati, Paolo Genovese, Francesco Acquaroli, Edoardo Pesce, Andrea Dianetti, Maite Bulgari, le stelle del web Claudio e Fabrizio Colica alias “Le Coliche”, Micol Olivieri, Roberta Pitrone, Lorenzo Seneca. Flash nella notte, fra gli ospiti si attendono Thomas Basilico, Giulia Latini, Raoul Marchesi, Marco Stabile, Romina ed Eleonora Tani, Giorgio Romano, Roberta Stellato. Soddisfazione e applausi per i vertici Sky Nils Hartmann e Sonia Rovai.

Prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production, l’opera seriale è stata scritta da Muccino, Barbara Petronio, Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. New entry il cantautore e attore francese Tom Leeb nelle vesti di un carismatico chef, Camilla Semino Favro, che sarà l’avvocata Rebecca Baldini, Yan Tual e Filippo Valle. Curiosità? Durante le varie fasi della produzione sono state adottate misure per limitare l’inquinamento ambientale. Note lounge, dj set, fiumi di bollicine e festa fino a tardi.