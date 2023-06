Party da star, a Villa Aurelia come in un film

Cinquanta benedette primavere per Marco Belardi e tantissimi amici del mondo dello spettacolo, spesso protagonisti delle sue pellicole. Il celebre produttore cinematografico e televisivo, oggi alla guida di “GreenBoo Production”, ha festeggiato nei suggestivi giardini di Villa Aurelia il suo compleanno circondato dagli affetti più cari come l’amata Caterina Shulha con i figli Lorenzo, Nina e Futura. Su Instagram fioccano le stories, comprese quelle delle due gemelline che, insieme alla mamma e al fratellino, fanno gli auguri al papà.

Al "Do o Don't Party", così recita la scritta dorata che spicca sul backdrop, arrivano Christian e Brando De Sica, Giorgio Panariello che chiacchiera con Enrico Brignano e Flora Canto, l’elegante Bianca Guaccero, Sabrina Impacciatore raggiunta da Micaela Ramazzotti, che sfoggia un paio di occhiali scuri. Sfilano Paola Minaccioni, Max Tortora, che sorride ai fotografi en plein air, Enzo Decaro e Yvonne Sciò in total rouge. Ecco Valeria Solarino seguita da Edoardo Leo, Filippo Nigro, Valerio Mastandrea, Pietro Sermonti e Paolo Calabresi. Poi, l’ad di Medusa Film Giampaolo Letta, in compagnia della moglie Rossana Ridolfi, lo scrittore Federico Moccia con la sua Giulia La Penna. Scatenate al ritmo della playlist selezionata dal dj Daniele Greco, le attrici Anna Ferzetti e Giulia Bevilacqua si concedono balli sfrenati coinvolgendo gli ospiti.

In pista il sound contagia tutti e le iconiche hit accendono la luminosa serata che, popolata da un nutrito “cast”, ricorda le riprese di una brillante commedia corale.

Non hanno perso l’happening Paolo Genovese, le belle Nicole Grimaudo, Mariana Falace e Francesca Valtorta, gli interpreti di “Boris” Massimo De Lorenzo e Alessandro Tiberi. Grande sorpresa l’app che, grazie all’intelligenza artificiale, riconosce i volti dei personaggi famosi linkando gli scatti dei presenti ai loro social network e agli account ufficiali. Tra gli invitati si riconoscono Myss Keta, Eleonora Sergio, Susy Laude ed Elisa Visari. Sul palco le note del sax, splendide danzatrici fasciate da jumpsuit tempestate di paillettes e la musica dal vivo della band animano la lunga e colorata notte di festa avvolta da emozionanti effetti scenici. Si divertono Marco Bonini, Gabriele Rossi, il regista Riccardo Grandi e lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, Luca Angeletti dell’Orchestraccia, Francesco Panella, conduttore sul canale Nove della trasmissione “Little Big Italy” e sempre in viaggio alla scoperta dei luoghi in cui vivono le comunità di immigrati italiani, Giulio Base con Tiziana Rocca e molti altri. Brindisi all'aperto e taglio della deliziosa torta ai frutti di bosco.