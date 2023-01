Sabato 7 Gennaio 2023, 07:55

Una combattutissima partita del cuore nel segno della Befana. Bolle di sapone che fluttuano, personaggi fantasy che regalano doni ai bimbi ma soprattutto tanti campioni in campo per un nobile fine solidale. Allo Stadio dei Marmi in scena un evento di beneficenza con i fuori classe della Nazionale italiana calcio olimpionici (Nico), presieduta da Italo Lapenna, che sfidano la squadra della Polizia di Stato, presieduta da Gianluca Sorrentino. Partita vinta dai poliziotti per due a uno. Arbitro: l'attore Ennio Drovandi. L'incontro è dedicato a Giorgia Righi, la giovane ragazza marchigiana, appassionata di sport e colpita da una patologia neurodegenerativa che la costringe a muoversi in carrozzina. Ed è stata proprio lei a contattare Lapenna per conoscere dal vivo molti sportivi che hanno partecipato ai giochi olimpici ed ex calciatori. Ed è davvero felice di incontrarli finalmente di persona. Eccoli gli assi. La salutano, poco prima del match, gli ex calciatori della Roma Giuseppe Giannini e Ubalgo Righetti e della Lazio Bruno Giordano e Massimo Piscedda. Ci sono il karateka Stefano Maniscalco, che segna un gol, il rugbista Andrea Lo Cicero, il pallavolista Luigi Mastrangelo, lo schermidore Stefano Pantano, il nuotatore Stefano Battistelli, il canottiere Bruno Mascarenhas, il lottatore Vincenzo Maenza e i pugili Roberto Cammarelle e Loris Stecca. E tra gli olimpionici ecco anche Daniele Masala.

Presentano Fabrizio Pacifici e Francesca Manzini, quest'ultima in casual total white, che si diverte ad imitare, tra una battuta e l'altra, le voci di Mara Venier e Ilary Blasi. Applausi tra il pubblico di famiglie lungo i marmorei spalti. Tra il primo e secondo tempo si esibisce il cantante Claudio Sacco, detto Voice, avvistato nel cast del talent televisivo Tale e quale. Raggiungono il bordo campo il mago delle bolle Stefano Tocchio e l'interessante team della Polizia che propone l'esibizione dei suoi preziosi cani e dei robot. Ancora olimpionici con Felice Mariani, Andrea Minguzzi e Carlo Molfetta. Si riconoscono i campioni europei Luca Massaccesi, di taekwondo, e quello di lotta greco romana Daigoro Timoncini. E in questa festa dello sport, ma anche del cuore, a vincere è ancora una volta la solidarietà.