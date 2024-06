Domenica 2 Giugno 2024, 21:21

Roma brucia e le sue fiamme danno spettacolo. L’antica Roma torna a far rivivere i suoi fasti e le vicende quotidiane grazie all’ultima pirotecnica idea di Roma World, il parco a tema antichità con la Città Eterna che risplende nei grandi spazi aperti di Cinecittà World, complice lo show “Roma on Fire” che per la prima volta, ha accolto il pubblico trasportandolo indietro nel tempo, oltre duemila anni or sono. In tanti sono i volti noti che non hanno resistito al fascino di Roma e di come si viveva al tempo di legionari e imperatori, tra una ciotola di riso e un ciuffo di cicoria selvatica gradita a due bongustai come Marco Marzocca e Simone Montedoro. Sorride Metis Di Meo, presentatasi con il giusto outfit a ricordare una moderna vestale mentre si diverte Valeria Fabrizi salutata da Manuela Arcuri, che però ha declinato la frugale cena da campo offerta agli ospiti.

Ancelle, ballerini, bighe e cavalli, ma anche video mapping e effetti speciali, per vivere l’atmosfera di “Ben Hur”, kolossal pluripremiato il cui set torna ad accendersi per l’occasione. “Questo è uno spettacolo immersivo pensato per milioni di turisti che visitano la nostra città e che non vedono l’ora di provare le emozioni e la grandiosità della Roma che hanno visto solo sul grande schermo”, ha raccontato l’amministratore di Cinecittà World Spa, Stefano Cigarini, che ha accolto le celebrities invitate dal parco e da Giorgia Giacobetti ad assistere allo show che rimarrà in programma per l’estate. Non è mancato Daniele Liotti cimentatosi insieme a Montedoro, Luca Capuano e il regista Giacomo Campiotti nel gioco del tiro alla fune, con conseguente caduta finale che ha suscitato l’ilarità di Nadia Bengala, Janet De Nardis e Milena Miconi. Tra gli ospiti Angela Melillo arrivata con il marito l’avvocato Cesare San Mauro, poi il regista Francesco Lazzotti e Emanuela Grimalda con il figlio Giaime. Si salutano con gioia Marzocca e la bella quanto brava Francesca Inaudi, ricordando il set condiviso con Gigi Proietti dove hanno recitato in una delle ultime fiction del mattatore. Tutti riuniti intorno alla Storia, omaggiata dallo spettacolo curato da Giovanni De Anna, tra performance di gladiatori, show di falconeria, percorsi immersi nella natura, tour botanico e di fattoria, fino allo shopping per i banchi di un mercato antico che ha il sapore di un tempo andato.