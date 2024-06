Sabato 1 Giugno 2024, 06:00

Chi li segue da tempo sa perfettamente quanto l’innata ironia e la totale sintonia siano i loro biglietti da visita. Ma gli amici inseparabili Paride Vitale e Victoria Cabello, compagni anche di programmi televisivi come “Pechino Express 2022” che hanno persino vinto, ieri si sono presentati al MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo nell’insolita veste di scrittore e moderatrice. Nello specifico è stata l’occasione per raccontare la genesi che ha stimolato Vitale a realizzare “D’amore e d’Abruzzo” Cairo Editore, un libro ma anche una sorta di dichiarazione d’amore verso la sua terra d’origine.

LA PRESENTAZIONE

Ad ascoltare e applaudire i racconti, i consigli e i segreti abruzzesi nell’auditorium del MAXXI sono arrivati tanti sconosciuti ma anche gli amici di sempre come Dino Abbrescia e Susy Laude vestita in stile giapponese, oltre al produttore e amministratore delegato di Medusa Giampaolo Letta arrivato con la moglie Rossana. Nella sala piena di amanti della letteratura il presidente della fondazione MAXXI Alessandro Giuli ha usato parole di soddisfazione per la particolare creazione letteraria, mentre l’attore e regista Alessandro Roja si accomodava nelle prime file insieme a Daniela Virgilio, sua compagna professionale nella serie tv diretta da Stefano Sollima “Romanzo Criminale”.

Ecco allora che l’Abruzzo viene raccontato da un abruzzese doc che ha la rara capacità di tenere in perfetto equilibrio la parte autobiografica e le indicazioni “turistiche”; la voce di Vitale è infatti quella di un innamorato sincero che trasmette, condito da deliziosa ironia, il profondo sentimento che lo lega alle sue radici. In tanti ascoltando le sue parole si sono fatti convincere a preparare la valigia per partire e percorrere i sentieri, raggiungere gli eremi, godersi il mare e le montagne, come anche incontrare i personaggi, gustare i piatti, degustare i vini e ammirare la natura e la fauna. Che sia un viaggio in auto, in treno e in bici, ma anche a piedi, in canoa e a cavallo è sempre il momento di partire per una full immersion in una regione dalle grandi bellezze, spesso ancora sconosciute.