Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni all’Uci Cinemas di Parco Leonardo per la proiezione di "Grazie Ragazzi"

Venerdì 20 Gennaio puntuali all’appuntamento con i loro fan arrivano Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni accolti nella città di Parco Leonardo dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone.

Vinicio Marchioni qui ormai è di casa ed ha presentato vari film, mentre Sonia rimane entusiasta di poter conoscere un nuovo cinema di grande importanza nei pressi del litorale di Roma.

Dopo un breve rinfresco in direzione Uci, gli attori vengono accompagnati in sala per presentare il film “GRAZIE RAGAZZI”, ultima commedia per la regia di Riccardo Milani, passando nel foyer del cinema incrociano alcuni colleghi ed amici Vip invitati Da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone.

Francesca Luce Cardinale avvolta in un giubbotto di pelliccia ecologica bianca che ne risalta il bel volto, Adriana Russo, Antonella Ponziani, Chiara Giallonardo, Alex Partexano, la bella Angela Achilli, la modella Andreea Duma, Laura Squizzato, Monica Carpanese, Marco Aceti, il produttore Gianluca Cerasola, la conduttrice Fabiana Di Virgilio, Metis di Meo, Liliana Fiorelli il regista Saleh Kassim Yassin e Lucia Stara.

Gli attori si concedono a qualche selfie con i fan e poi, tutti in sala. Si spengono le luci ed inizia la proiezione, il pubblico ride e piange a seconda dei momenti del film. Intenso, emozionante, divertente e commovente sono gli aggettivi per descrivere questo film diretto da Riccardo Milani e ben recitato da tutti gli attori.