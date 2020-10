A CineCittà World pasticceri internazionali in gara il 24 e il 25 ottobre per “il miglior panettone del mondo”

Natale è quasi alle porte e la gara arriva a fagiolo. Sabato 24 e domenica 25 a CineCittà World si svolgerà il Campionato mondiale del panettone che eleggerà “il Miglior Panettone al Mondo”. I partecipanti provenienti da tutto il mondo si esibiranno nelle tre categorie (Classico - Innovativo - Decorato) e saranno valutati da una giuria composta tra gli altri da 4 campioni del mondo di Pasticceria: Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Paolo Molinari, e Enrico Casarano. Nonostante il momento, l'evento vuole mantenere un respiro internazionale e trasmettere la cultura della pasticceria con un messaggio di positività. La partecipazione dei concorrenti, che arrivano da tutto il mondo, seguirà le norme vigenti anti-Covid, stabilite nei Paesi di provenienza.

L’arte dell’ alta pasticceria ha visto una notevole espansione negli ultimi anni attirando l’attenzione di tutti, soprattutto delle nuove generazioni, e la Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria è nata nel 2014 con scopo divulgativo e di informazione. Altro scopo della Federazione è quello di unire le diverse realtà (aziende, scuole, grossisti, associazioni, artigiani) esistenti sul territorio internazionale, al fine di rafforzarne la collaborazione e la crescita del comparto artigianale dei diversi professionisti. Tre gli eventi internazionali organizzati dalla Federazione: “The World Trophy of Pastry Gelato Chocolate”, “Cake Designers World Championship” e “ The World Trophy of Professional Tiramisù”. Il Campionato mondiale del panettone si potrà seguire in diretta su: https://www.facebook.com/fipfederazionepasticceria/.

