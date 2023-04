Roma, Padel-mania, la carica di influencer e star in campo. E lo sport dà spettacolo

La padel-mania il weekend del primo maggio si porta via. Nel segno della socialità e dello spirito più nobile che accompagna lo sport, quell’inclusione capace di chiamare a raccolta presso il circolo ‘Cassiantica Sporting Fitness’, appassionati tra grandi, piccini e volti noti, presenti per la prima edizione del torneo “Social Padel Cup” dedicato agli over’60, organizzato da Alfiere Productions con la direzione del presidente Daniele Urciuolo. Un nuovo appuntamento per i giocatori più navigati a confronto con i loro coetanei della terza età, con l’occasione di scambiare due colpi anche con i più giovani amatori e agonisti, come lo sportivo di seconda categoria Nicoló Chiampo, sfidatosi in campo con lo stesso Urciuolo e l’istruttrice Valentina Righetti, fondatrice della Essevu Padel che racconta il mondo del padel al femminile.

Il torneo realizzato con il sostegno di Roma Capitale, ha preso vita grazie al contributo dei partner Mondo Riabilitazione, Federfarma Roma e Astrid Best Western Hotel Roma, in collaborazione con Zeus Sport, Alpaca Padel, Pioda Imaging e Cassiantica Sporting Fitness, per cui era presente Emanuele Tornaboni alla guida del circolo Due Ponti, che gestisce il nuovo centro sulla Cassia. Tanti gli attori, gli sportivi e i testimonial presenti per un gioco che sembra convincere tutti, dai professionisti agli amatori che, con pallina e racchetta alla mano, si sono lasciati contagiare dalla follia del padel.

Dalla coppia di attori Lorenzo Tiberia e Carlotta Galmerini, ai colleghi Agata Fortis, il giovane Matteo De Buono e l’attrice di fiction Camilla Petrocelli, seguiti dagli influencer e appassionati di fitness Sabrina Diamanti, Sarah Michelotti e Luca Muccichini. Si scambiano tra loro parole e sorrisi, anche l’attrice Giorgia Fiori con Francesco De Sanctis, creatore dell’omonima fondazione dedicata al bisnonno, filosofo e critico letterario, a cui è dedicato il “Premio De Sanctis” che avrà luogo a Roma il prossimo giugno. Tra gli ospiti anche l’attrice Alice Silvestrini, reduce dalle riprese dell’ultimo cortometraggio firmato dal regista Enzo Castellari, accolta in campo dalla modella e testimonial della giornata, la giovanissima Italo-francese Marianne Domon.

A bordo campo anche la splendida Nadia Bengala, testimone che il tempo per praticare sport non è mai abbastanza, così come la voglia di padel che coinvolge Stefano Vaccari, ex funzionario ministeriale che, con i suoi settantuno anni, ha dato filo da torcere ai più giovani. Presenti anche il maestro Federico Messina e gli specialisti di medicina sportiva, il posturologo Massimo Ciriello e il dottor Massimo Benedetti di Mondo Riabilitazione.