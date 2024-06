Lunedì 3 Giugno 2024, 22:27

L’Italia è un paese talmente bello e da scoprire nella sua interezza che una trasmissione televisiva non basta. Serve anche un volume che lo racconti e lo valorizzi in ogni sua parte. Cosa che riesce a fare “Il Paese azzurro. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare” (Rai Libri), testo scritto dal conduttore e attore Beppe Convertini. Forte delle esperienze raccolte durante la trasmissione “Uno Mattina in famiglia”, nelle duecento pagine Convertini racconta aneddoti e dispensa consigli di viaggio, per far scoprire o riscoprire le Eolie e Ischia, Maratea e la Versilia, le Cinque Terre, la Laguna veneta e tante altre splendide località.

Per festeggiare la nuova pubblicazione il conduttore ha voluto accanto a sé tutti gli amici della Rai e non, raccolti nella sontuosa sala di Palazzo Brancaccio. Il direttore di Rai Libri Roberto Genovesi ha colto l’occasione per uno scatto fotografico con il regista Duccio Forzano e con la sorridente Janet De Nardis. Saluti tra Eleonora Daniele raffinata con un abito a fiori e Angelo Mellone direttore DayTime Rai: insieme a Genovesi hanno moderato con professionalità l’incontro sold out. Ecco Rosanna Lambertucci, l’autrice Rai Barbara Cinque, Leopoldo Mastelloni arrivato con Alessia Fabiani e Francesco Oppini con Ada Alberti.

Si fermavano per un commento veloce con Beppe prima di prendere posto in sala Luisa Corna e Annalisa Minetti, Elena Russo, Emanuela Tittocchia, Eva Henkel, Alessandra Canale, l’attrice Fioretta Mari ed Elena Bonelli. Roberto Ciufoli anticipava di poco Marco Lollobrigida e il maestro Gianni Mazza, mentre Patrizia Pellegrino, Amedeo Goria, Fabrizio Rocca, Monica Marangoni e Maria Monsè si fermavano per acquistare una copia del volume. Anna Falchi arrivava giusto in tempo per l’inizio della presentazione, come anche Carmen Russo e Manuela Arcuri. Il libro è sia un viaggio che un racconto, ma soprattutto una profonda dichiarazione d’amore e di rispetto per i territori visitati: Convertini va alla scoperta di storie e tradizioni, di antichi mestieri e di eccellenze enogastronomiche, mostrando un’umanità tutta italiana che caratterizza profondamente le nostre terre e la loro gente.