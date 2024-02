Oggi alla Sala Anica omaggio a Giuliano Montaldo con la proiezione dello sceneggiato "Marco Polo"

Oggi alle 19.30 presso la Sala Cinema di Anica (viale Regina Margherita 286) l’Associazione “Visioni & Illusioni” rende omaggio al suo presidente onorario, il regista Giuliano Montaldo scomparso lo scorso 6 settembre, proiettando per gentile concessione della Rai la prima e l’ultima puntata dello sceneggiato “Marco Polo” del 1982. La serata è presentata dal giornalista Alberto M. Castagna e introdotta dal critico Guido Barlozzetti.

Si tratta di un appuntamento che celebra non solo i 700 anni dalla nascita del viaggiatore e autore de “Il Milione”, ma ricorda anche il ruolo di Montaldo come presidente onorario dell'Associazione.

«Nella ricorrenza dei 700 anni della scomparsa di Marco Polo – ha dichiarato Ettore Spagnuolo, presidente di "Visioni & Illusioni"- era doveroso, da parte nostra, ricordare il kolossal girato da Montaldo che è stato punta di diamante nella storia del cinema e della televisione italiana e non solo».

E la scelta di organizzare la serata proprio oggi non è casuale: «Oggi Giuliano avrebbe compiuto 94 anni. Per noi era una guida preziosa e instancabile nella nostra attività di memoria storica del grande cinema del secolo scorso».

La miniserie “Marco Polo”, in 8 episodi, è ricordata come un vero e proprio kolossal della tv mondiale. Un’importante coproduzione internazionale (la prima tra una tv occidentale e la Cina) costata più di 20 miliardi di lire a cui vanno sommati 13 mesi di lavorazione, 180 attori, 5000 comparse e 4000 costumi. In Italia venne trasmessa tra il 1982 e il 1983, raggiungendo picchi di oltre 26 milioni di spettatori.

Lo sceneggiato vedeva come protagonista l’attore statunitense Kenneth Marshall nel ruolo di Marco Polo. Ad affiancarlo un cast di grandi nomi: Denholm Elliott, Anne Bancroft, John Gielgud, Leonard Nimoy e Burt Lancaster. La colonna sonora porta la firma di Ennio Morricone.