Nunzia De Girolamo, compleanno dorato al Foro Italico

D’oro vestita, in gran forma e più luminosa che mai, ancor più dell'abito che indossa. Nunzia De Girolamo soffia sulle sue candeline durante il party dedicatole al Foro Italico. Duecento gli invitati, tra cui amici del mondo dello spettacolo, politica e del giornalismo, felici di omaggiare la festeggiata come mostrano le stories condivise in rete. Un brindisi sincero per l’ex Ministro delle Politiche Agricole, tra i volti noti della TV grazie al seguito programma ‘Ciao Maschio’, che tornerà su Rai1 per la terza stagione consecutiva, ma anche grazie a La7, dove Nunzia è spesso presente come attenta opinionista su temi di attualità e politica. Fiore all’occhiello della festa sono stati i sapori campani, con un catering appositamente creato in onore alle origini di De Girolamo. Il menu è stato studiato dagli Chef Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio della Scuola Dolce&Salato, ed è stato abbinato ai preziosi vini di 'Passo delle Tortore', prodotti da papà Nicola De Girolamo. Non è mancata la famiglia, con la mamma e le adorate sorelle, la figlia Gea e il marito Francesco Boccia, a sua volta accompagnato da parenti e amici provenienti da Bisceglie, la cittadina pugliese dove si svolge il fortunato evento DigithON, quest'anno andato in scena nella rifinita libreria Vecchie Seghierie della famiglia biscegliese Mastrototaro.

Tanti i politici presenti, da Andrea Ruggieri all'ex premier Giuseppe Conte insieme alla compagna Olivia Paladino e poi ancora, i deputati Michaela Biancofore, Giampiero Zinzi, Gimmi Cangiano e Carlo Fidanza, seguiti da Pellegrino Mastella (figlio di Clemente), Virginia Saba legata sentimentalmente a Luigi Di Maio, l'attuale Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, gli onorevoli Piero De Luca e Tommaso Cerno e il Sen. Mimmo Matera. Ai politici si sono aggiunti anche i molti addetti ai lavori che giornalmente animano i corridoi e gli studi Rai, tra cui gli autori Gabriele Di Marzo e Domenico Restuccia, con cui la festeggiata collabora. Tra le prime ad arrivare c'è Serena Bortone e poco dopo, fa il suo ingresso Barbara Foria con il compagno Vincenzo D'Angelo, seguiti a loro volta dal conduttore Beppe Convertini. Brindano anche l'avvocato Anna Maria Bernardini de Pace con Andrea Vianello e Simona Sala insieme al direttore Stefano Coletta, seguiti dall’ex amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini. Tra gli autori televisivi presenti, c'è lo storico Pasquale Romano seguito da Annalisa Montaldo e Gennaro Caravano con cui Nunzia lavora a 'Ciao Maschio' e poi ancora, Andrea e Lucio Palazzo, il produttore Pietro Valsecchi e lo scrittore Donato Carrisi. Tra gli invitati anche il virologo Matteo Bassetti e consorte; proprio Bassetti è stato tra i passati ospiti della trasmissione condotta da De Girolamo, da cui arrivano anche le Karma B, il duo in drag con cui Nunzia conduce il programma e con cui si aprono le danze, insieme a Urbano Cairo e Myrta Merlino, tra i primi protagonisti in pista insieme alla festeggiata, raggiunta anche dall’affetto di Marco Tardelli e Corrado Formigli. Una serata riuscita che ha il sapore di un nuovo inizio, dopo le limitazioni della pandemia che ogni party si porta via.