Venerdì 30 Giugno 2023, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 1 Luglio, 07:28

Quando si dice, la notte delle regine. Stelle sì, ma del firmamento della moda, dello showbiz, dei social. E bellezza chiama bellezza. Se ci fossero stati gli Abba, avrebbero intonato la loro “Dancing Queen”. Le regine di Los Angeles da milioni di followers, modelle, guru di Instagram, esperte di moda e design, imprenditrici del fashion system, si sono date appuntamento a Roma, in pieno centro, per festeggiare uno speciale addio al nubilato. La notte è loro, con un party gourmet da Luigi, ristorante non lontano da via Giulia. Una tavolata imperiale, impreziosita da piante di basilico per regalare essenze insolite (e molto romane) e una pioggia di petali di rose. Prendono posto oltre una quarantina di invitati. Compare Rocky Barnes, star di Instagram da oltre 3 milioni e 300 mila followers. Uno spettacolo di stile, con un micro abito floreale a bretelle, con ampia scollatura sulla schiena. I capelli prima raccolti in una chignon, si sciolgono al ritmo della festa gastronomica. Con lei compare, tra un brindisi e un sorriso, l’amica e collega Heather Lacombe, in lungo abito nero fasciante con scollatura sul decollete e capelli biondi lisci sulle spalle. Ricorda una splendida Gabriella Ferri da giovanissima, commenta qualcuno.



Ed ecco la festeggiata, Kelsey White, modella, influencer, esperta di moda e design, star di Instagram. Bellissima si gode la festa, guardata (e ammirata) dalla sua dolce metà, il fidanzato e imminente marito Alexander Hinds, d’un fascino charmant alla Gary Cooper. Lei è mozzafiato, in outfit total white, con top su lunga gonna. Applausi e cin cin per la coppia d’oro, un addio al nubilato speciale che accende la notte capitolina. Oggi, il matrimonio sarà celebrato al Castello di Vignanello, nel viterbese. Ma quanto piacciono i castelli del Lazio... ne sa qualcosa Tom Cruise che scelse quello di Bracciano. Pensavano di mantenere tutto top secret? Impossibile, quando in giro, nottambulo, c’è Rino Barillari, il king dei paparazzi, con il suo teleobiettivo. Attirato, tra l’altro, dal via vai in finito di van lussuosi con cui sono arrivati (sembrava un red carpet) a piazza Sforza Cesarini tutti gli invitati alla cena. Compresa la fondatrice e direttrice del Festival della musica di Abu Dhadi, Hoda Ibraihm Al Khamis. A coccolare gli ospiti, Gerardo e Peppino Nardiello, che hanno allestito una tavolata per 43 persone di cui quaranta americane. Il menu ha sedotto tutti i palati, tra sfizi con fiori de zucca alla Balestra e salvia fritta, primi di gnocchi con gamberi e rombo con fiori e pinoli. Il tutto accompagnato da vino bianco Vermentino e rosso Chianti classico. Ma soprattutto, Limoncello. Oggi la festa continua.