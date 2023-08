Notte di emozioni tra amici, a Trastevere

“Roma val bene una messa”. Parafrasando la storica espressione di Enrico di Navarra, forse il documentarista francese Nicolas Philibert dentro di sé avrà fatto la stessa considerazione quando ha saputo che Roma sarebbe stata la prima città a proiettare in anteprima il suo ultimo lavoro “Sur l’Adamant”, vincitore dell'Orso d'Oro alla Berlinale 2023. L’arena del Nuovo Sacher, piena in ogni seduta disponibile, ha accolto un emozionato regista che ha ricevuto dalle mani dell’Assessore alla cultura del Comune di Roma Miguel Gotor la “Medaglia di Roma” per la pellicola che sarà distribuita da I Wonder e che racconta il grande lavoro che svolge un centro per malattie mentali per adulti galleggiante sulla Senna a Parigi. Ad approfondire la delicata tematica si è svolto un serrato e coinvolgente dialogo con il critico cinematografico Fabio Ferzetti. L’eccezionale presenza romana di Philibert, accompagnato dalla moglie Linda De Zitter, ha invogliato ad uscire un variegato pubblico di appassionati. Tra le tante presenze si riconoscevano l’attrice Eleonora De Luca, che sarà a cinema dal 14 settembre con il film “L'invenzione della neve” diretto da Vittorio Moroni, arrivata insieme al fidanzato e collega Simone Coppo oltre a Silvia Scola e alla sua grande amica Giovanna Taviani, direttrice artistica e fondatrice del prestigioso Salina Doc Fest – Donna Oltre Confini. Ed è stata proprio questa rassegna a far scattare la molla intorno cui è ruotato lo speciale avvenimento: in mattinata all’interno della Sala Santa Rita in Campitelli, con Philibert è stato ufficializzato il programma della diciassettesima edizione del Salina Doc Fest, che si svolgerà dal 13 al 17 settembre. In questa edizione del Festival del documentario narrativo sono previsti tra l’altro un omaggio ad Agnès Varda, regista, sceneggiatrice e fotografa belga e la presenza dell'attrice, regista e sceneggiatrice Valeria Golino, che sarà insignita del Premio SIAE - Sguardi di Cinema. Insieme a Golino interverrà la Francesca Marciano, sceneggiatrice di "L’Arte della Gioia" serie Sky Original diretta da Golino, girata in Sicilia e ispirata all'omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza; Marciano riceverà il Premio Ravesi – Dal Testo allo Schermo.