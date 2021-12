Natale 2021, tornano i mercatini tradizionali di Antrodoco, Canino e Leonessa

Ci si avvicina all'8 dicembre e al Natale. E come tradzione Canino apre il periodo di festività con la sagra dell’olivo. Mercatini tradizionali si terranno inoltre ad Antrodoco e Leonessa. Ad attendere i visitatori luminarie e mercatini e ai piedi del Terminillo, in particolare, a Leonessa, presente l'albero illuminato in piazza.

APPROFONDIMENTI NEWS Coop raccoglie fondi per finanziare la vaccinazione RIETI Chocolate Awards: sul podio Giacomo Bellantoni ECONOMIA Super Green Pass, tutte le regole per il Natale 2021

Nel rispetto della distanza interpresonale e dell'utilizzo della mascherina a Canino si svolgerà la sagra dell’olio da domani all'8 dicembre, un evento irrinunciabile da anni nel cuore di tanti cittadini del Lazio e non solo. Non è una semplice sagra, ma la festa dell’anno.

La sagra dell'olivo

Un vincolo inscindibile da scoprire da domani all’8 dicembre alla “Sagra dell’Olivo” previste degustazioni, visite ai frantoi, convegni, e le cantine aperte, il vero trand topic dell’evento. Inoltre sarà possibile assaggiare le prelibatezze della zona e degustare l’olio novello nei tipici cantinoni, conoscerne da vicino il processo di produzione all’interno dei frantoi, acquistarlo presso gli stand degli oleifici e gustarlo sulla bruschetta.

Non mancheranno assaggi guidati dell’olio nuovo e le degustazioni. Il tutto contornato da un ricco programma di eventi collaterali. L'11 e il 12 dicembre invece previsto “Pane e olio... Aspettando Babbo Natale”.

Gli eventi a Antrodoco

Ad Antrodoco il Natale si festeggia in piazza all'aria perta nel suo centro storico che per l'occasione diverrà un “mercatino natalizio” dove fare incetta di balocchi da riporre sotto l'albero. Zigzagando qua e là sarà possibile trovare delle vere e proprie chicche, come il Mistrà di Pallini. La storica azienda di liquori, infatti, fondata nel 1875 da Nicola Pallini con il nome di Antica casa Pallini è originario di Antrodoco e il queste terre ancora oggi si trova il Palazzo Pallini, un pezzo di vita del paese.

Tra una bottega e l'altra presente nel piccolo centro abitato quella di Pierguido che ha scelto quest'angolo dell'alta Sabina per realizzare le sue opere “d'arte” in pelle. Qui l'artigianto lavora con passione e con tanta altra passione è stato accolto tra gli antrodocani e i visitatori. Il buio non calerà sul piccolo nucleo abitato ad illuniare la sera ci penseranno infatti le luminarie che accendono il paese dell'atmosfera natalizia. Antrodoco al calar del sole si farà quindi ancor più bella. Tra le altre specialità presente la Copeta Antrodocana, un composto di miele bollente e noci che viene versato e pressato su un piano di marmo e poi tagliato in piccoli rombi, infine adornati con foglie d’alloro. Infine l'8 dicembre sarà aperta per l'occasione del Natale la Chiesa di Santa Maria Extra Moenia.

Mercatini Natale 2021, Frontone strega l'Italia dalla rocca strategica che fu dei Montefeltro di Urbino

Il Natale a Leonessa

L'8 dicembre a Leonessa noto ai più come il regno dell'outdoor, diverrà il regno del Natale. Dalla rotatoria che conduce all’ingresso del paese, fino alla piazza centrale Piazza 7 Aprile ci saranno delle bellissime luminarie.

Per i visitatori sarà stupendo passeggiare lungo il corso illuminato, lì dove le luci rendono ancora più brillante la neve stipata lungo gli angoli per consentire il passaggio a tutti. I profumi saranno quelli della cannella, cioccolato, nocciole. Presente il signor Emilio che impasta ogni giorno per tirar fuori il suo panettone artigianale, rigorosamente classico. Tra le prelibatezze di Leonessa il torrone bicolore di Daniela, mentre i più piccoli impazziranno di gioia nel villaggio di Babbo Natale e con l'albero di Natale in piazza. L’appuntamento è poi il 25 dicembre all’Auditorium Santa Lucia per un Natale all'insegna del rock.

La magia del Natale a Milano con il Mercatini del Duomo