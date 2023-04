Domani è il Natale di Roma. Perché si festeggia e tutti gli eventi

Ricchi eventi nella Capitale per il 2776esimo compleanno della città organizzati dalla Sovrintendenza capitolina. Il 21 aprile, infatti, si celebra la ricorrenza del Natale di Roma. Per domani le celebrazioni inizieranno con la deposizione da parte del sindaco Roberto Gualtieri di una corona di alloro presso l’Altare della Patria, cui segue una messa che il cardinale Angelo De Donatis celebra nella Cappella del Palazzo dei Conservatori.

Cos'è il Natale di Roma?

Secondo la leggenda Romolo avrebbe fondato Roma il 21 aprile 753 avanti Cristo. La datazione è riportata anche dallo scrittore latino Varrone. Da questa data parte il calendario romano, tant'è che gli anni venivano contati Auc, cioè Ab urbe condita (dalla fondazione della città). Fu l'imperatore Claudio nel 47 a celebrarne per la prima volta l'anniversario, nel corso dei suoi ottocento anni.

Quali sono gli eventi

Nella mostra Urbs Roma dei Musei Capitolini sarà esposto per la prima volta il vetro dorato con la personificazione della città di Roma, rinvenuto nel corso degli scavi per la realizzazione della stazione della Metro C a Porta Metronia. L’esposizione è l’occasione per poter ammirare fino al 1° ottobre un reperto di grande rilievo dal punto di vista storico-artistico, oltre che di evidente valore simbolico per la città.

L'immagine è stata utilizzata anche come effigie della tradizionale medaglia commemorativa, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di Roma Capitale in occasione dell’anniversario della fondazione della città. Sarà presentata alle 10.30 nell’Aula Giulio Cesare, in Campidoglio.

A seguire, viene restituita alla città la Fontana della dea Roma in Campidoglio dopo l’importante intervento di restauro i cui lavori sono stati diretti dalla Sovrintendenza Capitolina e resi possibili grazie all’atto di mecenatismo della maison di moda Laura Biagiotti con Intesa Sanpaolo.

Sempre domani al Museo dell’Ara Pacis parte un percorso per famiglie (alle 10.30) per conoscere il monumento che Augusto volle dedicare alla Pace. Appuntamento per rivivere le antiche glorie della Repubblica Romana al Museo della Repubblica romana e memoria garibaldina (ore 11.30) e al Museo di Roma in Trastevere (ore 12) per conoscere da vicino i “Romanisti”, con le memorie dello scorso secolo in compagnia di Trilussa e Petrolini per condividere le ricette della cucina tradizionale romana.

All’Area archeologica dei Fori Imperiali (ore 12 e ore 15) un’archeologa e una storica dell’arte accompagnano i visitatori nella Roma imperiale la mattina e in quella Medievale il pomeriggio. Al Museo della Scuola Romana a Villa Torlonia (ore 15) focus sugli artisti che operarono a Roma tra le due Guerre, provenienti da varie parti di Italia o dell’Europa, mentre alla Centrale Montemartini visita guidata alla mostra "Colori dei Romani. Mosaici dalle Collezioni Capitoline".

Una visita al Sepolcro degli Scipioni (ore 15.15) approfondisce l’ideale di conquista della politica romana e l’apertura verso il mondo e la cultura greca, mentre al Museo Napoleonico (ore 16) un viaggio visivo e narrativo porta alla scoperta del legame speciale tra i Bonaparte-Primoli e la città eterna.

Alla Galleria d’Arte Moderna (ore 16) un laboratorio "Il mestiere dell'artista. Tecniche, materiali, storie", è dedicato ai più piccoli per esplorare le sculture del museo e diventando al tempo stesso pittori e narratori.