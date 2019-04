Natale di Roma, le rievocazioni del gruppo storico al Circo Massimo e ai Fori Imperiali

L’antica Roma torna al Circo Massimo e ai Fori Imperiali da venerdì 19 a lunedì 22 aprile con la diciannovesima edizione delle rievocazioni organizzate dal Gruppo storico romano. Quattro giorni di cultura, storia e tradizione che permetteranno di rivivere le atmosfere e gli appuntamenti tipici della Roma antica, tra banchi didattici per i più piccoli, concerti, mostre, gastronomia, saggi di gladiatura e cortei storici.



Si inizia venerdì 19 aprile, presso l’area esibizioni del Circo Massimo, con una serie di appuntamenti. Dalle 9 alle 18 mostra fotografica delle edizioni passate del “Natale di Roma” a cura dell’Associazione “Fotografiamo”. Dalle 9 alle 16 banchi didattici presso il castrum su diversi aspetti della civiltà romana: la donna romana, abbigliamento e maquillage, l’uomo romano, la scuola romana, la medicina, l’alimentazione, la religione, il mosaico, unguenti e profumi, legionari e pretoriani, gladiatori, armi e tecniche di combattimento, un saggio di gladiatura per i bambini. Dalle 14,30 alle 15,30 giochi dell’antica Roma per bambini. Dalle 14,30 alle 16,30 autori e cultura: la Salaria e Vespasiano. Presso i gazebi del Circo Massimo è invece previsto dalle 16,30 alle 17,30 l’incoronazione della “Dea Roma”; dalle 17,30 alle 19,30 lo spettacolo “Histriones roman musicians”.



Sabato 20 aprile nell’area esibizioni del Circo Massimo saranno di nuovo proposte la mostra fotografica e i banchi didattici, a partire dalle 9. Alle 20,10 è in programma un concerto di canzoni romane. Domenica 21 aprile al Circo Massimo e in via dei Fori Imperiali sono previsti dalle 9 la sfilata e i banchi didattici nel castrum; dalle 15 alle 16,45 la rievocazione a cura delle associazioni straniere; dalle 17 alle 18,30 il gioco dell’harpastum: una squadra celtica contro una squadra romana.



Infine, lunedì 22 aprile al Circo Massimo e in via dei Fori Imperiali sono in programma alle 10 la cerimonia di apertura, alle 10,40 l’orazione di Mecenate, alle 11,30 la partenza del corteo storico dal Circo Massimo, dalle 14 alle 15 l’esibizione della banda musicale, dalle 15 alle 16,30 le esibizioni al Circo Massimo dei gruppi di rievocazione e ricostruzione storica, dalle 16,30 alle 17,30 la ricostruzione della conquista di Masada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA