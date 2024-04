Musica e poesie nel nome di "Differenza Donna"

Il mondo del musical si mette sempre a disposizione del pubblico, tanto più se deve dare valore e rilievo ai principi fondamentali nelle relazioni: il rispetto e la reciprocità. Con questo entusiasmo ieri si è svolta la terza edizione dell'esclusiva serata a scopo benefico, dedicata all'associazione "Differenza Donna" e seguita da un pubblico nutrito e partecipe che ha riempito la sala del teatro Lo Spazio; un evento fortemente voluto e ideato dal coreografo Mark Biocca insieme all’attore Giuseppe Brancato. La serata di ieri s’intitolava “Respect”, sia per onorare l’ineguagliabile cantante Aretha Franklin che per ricordare come sia fondamentale rispettare l'altro.

A confermarlo sulla scena si sono alternati numerosi professionisti del musical italiano e internazionale tra cui Elisabetta Tulli, la ballerina Serena Mastrosimone e Silvia Di Stefano, insieme a Emma Gordon e Roberto Scorza.

Scatenati anche Valentina Naselli, Sofia Caselli insieme a Selene Demaria, Francesco Boschiazzo, Claudia Calesini supportata da Gabrio Gentilini, Gianluca Cavallaro ed Eleonora Segaluscio già vista in "Rapunzel - Il Musical". A tenere il filo del discorso e a dare il giusto ritmo alle esibizioni c’erano due conduttori d’eccellenza: Fabrizio D’Alessio e Chiara Becchimanzi che hanno colto ogni momento disponibile per trattare il tema del rispetto commentando canzoni, monologhi e balletti. Grande soddisfazione per Elisa Ercoli, presidente di "Differenza Donna" secondo cui il riconoscimento delle differenze sia per tutti una ricchezza. Nel teatro di via Locri applausi a scena aperta per il numero ricchissimo di ospiti speciali che hanno scelto di omaggiare il tema della serata come la poetessa e attrice Valentina Ghelfi e la drag queen Maruska Star, mentre l'attrice Eleonora Allegretti ha scelto di esibirsi nel monologo scritto da Valentina Moscuzza. Entusiasmo per il coro Soul Singers in look turchese e per la compagnia RomeWay, ma è stata preziosa anche la partecipazione e il sostegno di Luca Petrone, dell’attrice Jasmine Lazzoni, di Stefano Turriziani e Cristina Poggesi. Partecipazione oltre le aspettative per il pubblico che ha preso parte allo show esibendosi insieme al cast durante la serata del concerto in collaborazione con Performer Cup.