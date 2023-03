Sabato 18 Marzo 2023, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 22:51

Festa dell’arte a due passi da piazza Navona. Si comincia con la colonna sonora a base di brani siciliani, da Battiato a Carmen Consoli, passando per l'iconica Rosa Balistreri. Tutti mixati da Maurizio Montoneri, in arte Mons, apprezzato dj e collaboratore di Julian Lennon. Non solo. Mons è inoltre il proprietario della galleria che ospita la bella mostra “Presenze- Assenze" di Fortunato Pepe, artista quarantenne di Gela. Nello spazio scelto per l’opening, un loft dal mood minimalista-industriale, il padrone di casa accoglie diversi vip insieme alla moglie Silvia Cappelletti, sorella di Francesca, direttrice della Galleria Borghese. Sono loro a fare da cornice all'animato vernissage collocato proprio di fronte a Palazzo Braschi, alle spalle di Piazza Navona.

In un continuo viavai dal pomeriggio fino a tarda sera ecco tanti esponenti della young generation come Caterina Mancinelli Scotti che chiacchiera con Elena Marsan, figlia della Cappelletti, Alice Bacchelli Visocchi e Romolo Ottaviano Gianni. Seguono poco dopo Gugliemo Giovanelli Marconi, Benedetta Lignani Marchesani, Didi Leoni, l’architetto Andrea Truglio e la storica dell'arte Francesca Corsi. Cin cin, e sfizi salati, anche per l’aristocratica Eleonora Attolico di Adelfia, l’avvocato Gottardo Pallastrelli e l’artista Alfio Pianigiani con il figlio Giacomo.

Sfilano l’imprenditore Federico Gianni, la pittrice Gabriella Marchi, la psicologa Daria Licci, la produttrice cinematografica americana Carina Courtright, che si divide tra l’America e il Belpaese. Ci sono l’artista Michele Lostia con la fashion disegner Claire Crowley of Cork. Entrano il collezionista di abiti storici Paolo Tinarelli con Andrea La Spina della Cimarra. Tutti affascinati dai quadri che ritraggono letti, bagni della metropolitana e ombre nella notte. «Sono tutti luoghi in cui passo - dice Pepe - e che mi lasciano impressioni».

Apprezzano Sofia Patrizi Montoro e la storica dell’arte Carlotta Giorgio. E poi la top manager Annaclaudia Ottavi, la creativa Giulia Barela e la collezionista Giovanna Corrias Lucente. Si riconoscono Michele Alfano e la regista Sofia Rinaldo. E ancora il collezionista Carlo Quintino Sella, Virginia Pantanella, Valerie Hoffenberg e la manager Elena Bruno.