"Emozioni dal lago": al via mostra fotografica a Trevignano Romano

Le emozioni di un lago e di un territorio in immagini, nella storia di una donna che ha deciso di spostarsi dalla Capitale alla sua Provincia per gustarne l’esplosione di colori. Questo è “”, una mostra fotografica della giornalista Paola Scarsi che sarà presentata domani a Trevignano Romano , al Museo civico etrusco romano. “Trevignano Romano e il Lago di Bracciano non sono mai tristi, anzi. Al contrario sono fulcro catalizzatore di emozioni e di sentimenti”, spiega la giornalista e fotografa.La locandina della mostra rappresenta una delle foto che maggiormente descrivono il senso della stessa esposizione: Emma, un gatto bianco e rossiccio, con un cigno a poca distanza. “Vuole rappresentare il senso di unione tra animali apparentemente diversissimi e lontani, tra il lago e la riva, tra l'acqua e la terra, tra la terra e il cielo”, dice ancora Paola Scarsi. L’inaugurazione, alla presenza del sindaco di Trevignano Claudia Maciucchi, ci sarà domani alle 17. L’esposizione, invece, sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 fino al 31 marzo, mentre cambierà orario, dalle 16 alle 20, a partire dal primo aprile. Le domeniche, invece, il museo è aperto dalle 9 alle 13.