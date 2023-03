Roma, alla mostra di arte contemporanea "Space One" folla di giovani artisti

Folla di giovani artisti a via Salaria per l’opening della seconda edizione della mostra-concorso internazionale di arte contemporanea “Space One". kermesse realizzata in collaborazione con la scuola di ingegneria aerospaziale della Sapienza. Tra le opere sfilano l'attrice Beatrice Schiaffino, Dario Salvatori e il direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Molto ammirato il quadro di Manuela Traini, che arriva all’appuntamento con la sorella professoressa Martina. Più in là ecco le creazioni di Tommaso Fagioli.

Tra la folla che gremisce lo spazio, a pochi metri dall’aeroporto dell’Urbe, si riconosce Amedeo Goria, il preside della scuola di ingegneria aerospaziale della Sapienza Giovanni Battista Palmerini, l'esperta d'arte Scilla Sernia, il docente di Belle Arti Fabiano Petricone e poi il critico Piero Zanetov, il giornalista Domenico Briguglio, il professor Carlo Pietrosanti e Francesca Romana Lobianco, co-curatrice della rassegna insieme alla gallerista e artista Cinzia Cotellessa. «Questa seconda edizione si pone come nuovo appuntamento creativo e ideale tra noi e l’infinito – spiega la Cotellessa - l’evento si ripeterà ogni anno, con l’intento di mostrare l’invisibile e l’immaginario dello spazio che ci circonda attraverso l’arte». Applaudono il mecenate Alberto De Marinis e il medico Fabrizio Cerusico. Sessantacinque i pezzi esposti, tra sculture, dipinti e acquerelli, di oltre cinquanta artisti provenienti da tutto il mondo. Cieli, nuvole, nebulose, simboli arcaici, navicelle, astrazioni simboliche e materiche si librano tra spazio e universo. Pittori, scultori e illustratori riproducono i temi trascendentali, dello spazio e del volo, relazionando la dimensione sensibile e spirituale, la dimensione visibile e invisibile. Tra gli altri artisti in esposizione anche Alvarado, Asatryan, Bacci, Balestrieri, Bolognesi, Brancia, Cappello, Capuano, Taglialatela e Theodoli. Cocktail a seguire.