L'arte si è fatta in quindici. Tanti sono gli artisti in esposizione alla mostra-evento per i primi 15 anni della galleria 1/9unosunove di palazzo Santacroce, a Roma: #15 è il titolo del progetto che lo spazio ha ideato per celebrare i tre lustri di attività nell’arte contemporanea.

Un omaggio agli artisti con i quali la galleria dialoga da anni, ma anche un dispositivo per attivare nuovi incontri, #15 si presenta come una mostra divisa in tre atti. Dal primo ottobre gli spazi della galleria hanno accolto quadri, installazioni, sculture, video, opere differenti per tecnica, dimensione e cronologia, di artisti italiani e internazionali, alcuni per la prima volta invitati dalla galleria. Come per Carmengloria Morales, presente con due opere degli anni ’90, un dittico e un tondo.

«L’incertezza e l’impossibilità di progettare a lungo termine, elementi peculiari del momento che stiamo vivendo per le restrizioni causate dalla pandemia - spiegano dalla galleria - si trasformano con #15 nell’opportunità di ripensare l’evento espositivo, non solo come luogo che accoglie le opere, ma anche come momento in cui mediante le stesse opere si può attivare una dilatazione della loro potenzialità comunicativa».

La mostra si è dispiegata su due mesi, riconfigurandosi mano a mano – a intervalli di 15 giorni – ogni volta che un nuovo gruppo di opere trovava collocazione tra i lavori già allestiti. «Come sistema autopoietico, come rete intessuta di memorie di opere (e perfino allestimenti) che hanno fatto la storia della galleria e da nuove visioni, quelle portate dagli artisti inediti per 1/9unosunove».

I primi artisti a dare il via sono stati Olivo Barbieri, Simon Callery, Paola De Pietri, Per-Oskar Leu e Sergio Lombardo. I protagonisti del secondo atto sono stati Mat Collishaw, Raffaella Crispino, Bruna Esposito, Jonathan VanDyke, oltre la già citata Carmengloria Morales. Il terzo e ultimo momento ha visto aggiungersi le opere, tutte su carta, di Giovanni Di Stefano, Dan Shaw-Town, Jamie Shovlin, Buhlebezwe Siwani e Marco Tirelli.

La mostra si è quindi realizzata nella sua forma completa alla soglia del giorno in cui la galleria aprì i battenti quindici anni fa, il 19 novembre 2005.

Unosunove arte contemporanea - Palazzo Santacroce, via degli Specchi 20 - www.unosunove.com

Ultimo aggiornamento: 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA