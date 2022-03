Mobilità sostenibile, al via il 4 marzo il Master Lumsa - Assosharing per formare i Mobility Manager

Prende il via domani, 4 marzo, il Master Università LUMSA Master School - Assosharing per formare i Mobility Manager. Le prime due lezioni saranno tenute da Edoardo Zanchini, vice presidente di Legambiente, e da Claudio Graziano, Mobility Manager di Intesa Sanpaolo che nell’ambito dell’impegno ESG promuove progetti per agevolare gli spostamenti casa-lavoro delle persone per ridurre l’impatto ambientale e favorire modalità di trasporto sostenibili. Il contributo di Intesa Sanpaolo consentirà di approfondire l'approccio adottato e analizzare l'impostazione dei piani di spostamento casa - lavoro adottati nelle maggiori sedi italiane.



Alla fine del Master, i partecipanti saranno in grado di lavorare come mobility manager anche alla luce di significative novità emerse negli ultimi mesi. In primis le nuove regole per il Codice della Strada contenute nella Legge di Conversione del Decreto Infrastrutture e Trasporti. Il nuovo impianto, entrato in vigore lo scorso 10 novembre, coinvolge anche la sharing mobility e richiede quindi una conoscenza approfondita per chi vuole ricoprire ruoli manageriali nel settore. Altro elemento di rilievo è costituito dal Maas (Mobility as a service), che introduce nuovi concetti e paradigmi per la mobilità, a partire dall'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato (ad esempio e-bike, autobus, car sharing, treno, taxi, aerei, monopattini), accessibili all’utente attraverso un unico canale digitale. Proprio nelle scorse settimane città metropolitane come Roma, Napoli e Milano si sono aggiudicate i bandi per l'attuazione del Maas, attivati con i fondi del Pnrr. Le risorse del Recovery Fund e un loro corretto e puntuale utilizzo, per evitare sprechi e rallentamenti, saranno tra i temi portanti del Master, perché è proprio qui che si gioca il futuro per la mobilità nel nostro Paese.



Il master, della durata annuale, sarà diretto da Giovanni Ferri, Professore Ordinario presso il corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale dell’Università LUMSA, e da Matteo Tanzilli presidente di Assosharing. Il programma consentirà di acquisire strumenti e competenze dinamici e pienamente in linea con le priorità delle istituzioni internazionali: Agenda Onu 2030; Eu Green Deal; il contesto della sharing mobility in Italia; smart cities, data sharing e nuove tecnologie. Previsti anche laboratori ed esercitazioni online sull’applicazione alla gestione della mobilità con la presenza delle più importanti aziende del settore. Il Master nasce con l'obiettivo di concretizzare quanto stabilito dal Decreto Rilancio 2020, che obbliga pubbliche amministrazioni e aziende con più di 100 addetti, che hanno sedi in comuni con più di 50mila abitanti, a introdurre la figura del mobility manager.