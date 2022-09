Miss Roma 2022, presentata la tappa allo Stadio di Domiziano

Bellezze ispirate alla Roma dei Cesari. Nel fantastico scenario del sito archeologico di piazza Navona, il sotterraneo Stadio di Domiziano, quattordici miss sfoggiano la propria indiscutibile avvenenza in attesa della prestigiosa gara del 7 settembre. Importante data in cui sarà assegnata la fascia di Miss Roma 2022 che consente l’accesso alle prefinali nazionali dell’83esimo concorso Miss Italia.

Ben Affleck vende la sua villa per 30 milioni di dollari (e con Jennifer Lopez andrà a vivere a Bel Air)

Miss Roma 2022, la presentazione

Alla presentazione dell’evento intervengono in primis Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma, e la patron del concorso Patrizia Mirigliani. Ma anche Michelle Bobboni, Miss Riviera Tirrenica 2022 e Gaia Nicolini, Miss Cinema Roma e figlia dell’ex gieffina Guendalina Tavassi. Nel gruppo glam ecco anche le stiliste Sabrina Persechino e Victoria Torlonia e Miss Italia 2020, Martina Sambucini, ultima Miss Roma a diventare Miss Italia.

Miss Venice Beach, la reginetta vittima di violenza sul palco con i vestiti "incriminati": «Mi dissero "Se ti vesti così te la cerchi"»

Il luogo e la sua storia

L’importante tappa delle selezioni regionali di Miss Roma si svolgerà ancora una volta nella magia dello Stadio di Domiziano, che riecheggia leggendarie competizioni. Nella storia di Roma antica infatti questo è il primo e unico esempio di stadio in muratura, costruito nel Campo Marzio tra l’85-86 d.C., per celebrare il Certamen Capitolino Iovi: gara quinquennale istituita per inauguralo, nell’86 d.C., a imitazione delle competizioni olimpioniche. Lo stadio fu fatto costruire per importare a Roma i giochi atletici greci apprezzati da Domiziano ma poco amati dai Romani, che li consideravano immorali e poco virili perché poco duri e non violenti. Un progetto visionario con cui si cercò di “romanizzare” le olimpiadi greche.

Saranno 14 le concorrenti in gara per la prestigiosa fascia, che si esibiranno in diverse coreografie moda, con gli abiti che richiamano il tricolore e con i capi di alta moda delle stiliste Persechino e Torlonia. Non ci sarà la tradizionale uscita in body da gara, che saranno sostituiti da mini tuniche ispirate all’antica Roma. Le ragazze avranno un minuto a disposizione per presentarsi alla giuria, che sarà prettamente tecnica e composta da varie professionalità della moda, dello spettacolo, del make-up. Ospiti d’onore della serata la Di Palma e la Mirigliani. Lo spettacolo sarà presentato da Margherita Praticò, agente del concorso per il Lazio, insieme al regista Mario Gori. «Le 350 manifestazioni - sottolinea la Mirigliani - tra selezioni provinciali e finali regionali che si sono svolte in estate riempiendo le piazze in tutta Italia, sono state un successo e hanno confermato il legame tra Miss Italia e il territorio. Legame che rappresenta la nostra ricchezza».