Roma, un Sorriso da Miss accende la notte delle aspiranti reginette

Gambe svettanti, lustrini, outfit argentati, battiti di cuore e trionfo di rosa in onore dell’attualissima “Barbie mania”. Fa sognare la tappa di Fara in Sabina delle finali regionali dell'84esima edizione di Miss Italia. A piazza Garibaldi è un viavai di belle ragazze con tante aspettative. In palio la fascia di Miss Sorriso Lazio 2023, vinta dalla diciottenne Veronica Iovini che accede di diritto alle prefinali nazionali.

Nata a Sora ma residente a Isoletta D’Arce, in provincia di Frosinone, la neo miss merita senza ombra di dubbio il titolo: quando sorride, si illumina tutto il suo bel viso da bruna.

Una millennials decisamente con le idee chiare, quindi, e un passato nella ginnastica artistica agonistica. Ma adesso è tempo di glamour. La fascia conquistata rappresenta le origini del concorso, nato nel 1939 con il nome di “5.000 lire per un sorriso”. Tre edizioni poi lo stop per la guerra e il nuovo corso, nel 1946, con il nome di Miss Italia. Che effetto ti fa tutto questo? «Sono molto onorata. E’ una fascia a cui tenevo molto».

All’atteso momento della proclamazione, introdotto da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, ecco mamma Cristina e papà Rocco. In platea applaudono le miss fresche di fascia Federica Mora (Miss Cinema Lazio), Evelyne Biagioli (Miss Cinema Roma) e Giulia Toschi (Miss Sport Givova Lazio). La Iovini batte inoltre ben trenta bellissime concorrenti tra cui Sara Bumbaca, seconda sul podio, e Eleonora Astemio e Elisa Primerano.

Tutte a sfilare e ballare su coreografie e musiche ispirate a “Barbie”, riportata in auge grazie all’omonimo recente film. E poi ribalta in abiti da sera e con il classico body da gara per il passaggio davanti alla giuria, composta tra gli altri dal produttore cinematografico Luca Mastrangelo, dal presidente Decamano Academy Fabrizio Nobili e dall’influencer e designer Martina Melchiorri. Il sogno continua.