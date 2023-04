Giovedì 13 Aprile 2023, 07:00

Teatro che passione. Tutti in sala per “Perfetti sconosciuti”. Folla di vip e fan all’Ambra Jovinelli per la prima dello spettacolo del regista Paolo Genovese che per l’occasione attira folle di colleghi e curiosi. Tra i primi ad apparire Pierfrancesco Favino, arrivato per applaudire la moglie Anna Ferzetti, nel cast della rappresentazione, e Giovanni Veronesi, a sua volta catalizzato dalla presenza della compagna Valeria Solarino, tra i protagonisti in scena. E poi Pietro Sermonti e Maria Rosaria Omaggio, che ha visto anche la versione spagnola della celebre sceneggiatura, venduta da Genovese in tutto il mondo. Nel foyer si parla molto di questa trasposizione scenica della versione cinematografica. Del resto il cineasta firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento del pluripremiato movie. Attesissima Margheria Buy. In sala numerosi giovani appassionati della ribalta. Prendono posto, tra i tanti, l’attore Carlo Luca De Ruggieri con la direttrice artistica del teatro, Fabrizia Pompilio. Ci si ferma per un po’ al bar dello stabile per assaporare un buon bicchiere di bianco sui tavolini antistanti il teatro. Molto french mood. Il pubblico è davvero numeroso. Ecco l’altissima e bella Caterina De Angelis, figlia della Buy, con il papà Renato. Appare il cantautore Bungaro e Susy Laude. E poi l’eterea e schiva Vittoria Puccini, che concede un sorriso. Entra Aurora Calabresi, figlia di Paolo, anche lui in scena, e Claudia Potenza. Imperdibile, si commenta tra le poltroncine, questa brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento. Sul palco quattro coppie di amici che si confrontano fino a scoprire di essere “Perfetti sconosciuti”. Un tempo la vita segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Da qui, il caos e la trasparenza. Applausi per il cast formato, oltre che da Ferzetti, Calabresi e Solarino, anche da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, avvistato a sua volta al bar del teatro poco prima di andare in scena per un caffè ristoratore, e Massimo De Lorenzo. E a fine spettacolo il lavoro viene omaggiato con lunghi applausi e lunghe file di fronte ai camerini, per i selfie di rito.